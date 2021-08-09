挺過疫情 東奧寫下3驚奇

拜爾絲戲劇性退出比賽，堪稱這屆奧運一大驚奇。（歐新社）

東京奧運 延期一年舉辦，但仍在新冠肺炎疫情 的籠罩之下盛大開幕。罕見沒有觀眾的比賽中，也出現選手因心理問題退賽，以及跨性別運動員參賽的特殊景象。

現場沒有觀眾

2020東京奧運因疫情延期1年創下奧運史上首例，開幕前東京都等地因疫情擴大而發布「緊急事態宣言」，因而自23日在東奧主場館國立競技場舉行開幕式就沒開放一般觀眾進場。

參加東奧開幕式的各國選手代表團及相關人員共6000人，出席貴賓僅約900人。東京奧運有奧運史上最多的33種運動，共339個競賽項目，約200個國家與地區派出共1萬1000多名運動員參賽，這些選手幾乎都得在無現場觀眾加油助陣的情況下競技。

拜爾絲 退賽

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）在女子體操團體賽進行到一半時，她戲劇性地以心理健康因素退出比賽，最後美國隊屈居銀牌，堪稱這屆奧運一大驚奇。她表示受 「空中失感」（twisties）所苦，接著又陸續退出個人全能項目、地板、跳馬與高低槓決賽，最後才在平衡木決賽登場贏得銅牌。

跨性別選手登場

東奧首度有跨性別運動員參賽，紐西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）最先登場，雖試舉都失敗，早早就出局，但締造了歷史。加拿大女足隊員奎恩（Quinn）則在助隊摘下金牌後，成為史上首位出櫃的跨性別奧運奪牌者。