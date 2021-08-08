東奧美國隊「陰盛陽衰」 女將戰力高抱回23金

美國田徑女將菲利克斯在東京奧運400公尺奪得銅牌，以11面獎牌躍升為美國最多獎牌的田徑好手。（美聯社）

東京奧運美國 隊可說是陰盛陽衰，在113面獎牌之中，女子選手的貢獻就超過一半，多達66面；39面金牌中，有23面由女選手拿下，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢。

美國男選手獲得41面獎牌雖然在各國間依舊領先群雄，但已是史上最少的一次。損失最多獎牌的是田徑，男子項目的獎牌，比2016年里約奧運少了六面；游泳 雖然有「飛魚接班人」德萊賽爾(Caeleb Dressel)勇奪五面金牌，但男選手貢獻的獎牌數也比上屆少五面。

美國女子選手在近幾屆奧運，獎牌數逐漸超車男子選手。2008年北京奧運，男女各貢獻54面獎牌；到了2012年倫敦奧運，女選手58面大勝男子的45面；2016年里約奧運，再度以61面比下55面。

女子選手成績的進步來自兩方面；Title IX教育法修正案第九條避免校園中的性別歧視，使參與運動的女生越來越多。此外國際奧會(IOC)也持續增加女子運動項目，目前項目數量已接近一致。

角力便是非常好的例子，2004年起增設女子組比賽，美國女將在這屆就帶回四面獎牌。在游泳方面，本屆女選手贏得18面獎牌，也優於男選手的12面；在田徑賽事，女子15面比下男子的10面，此外男女還攜手拿下4×400公尺混合接力。

談到女子選手，便不得不提35歲的田徑好手菲力克斯(Allyson Felix)。她在400公尺拿下銅牌，更幫助4×400公尺接力摘金，以11面獎牌躍升為美國最多獎牌的田徑好手。而且近年升格母親後，她也更願意為女性發聲，已是美國體壇的代表性女將。

來自荷蘭的哈桑(Sifan Hassan)表現極為強勢，她在5000公尺摘金，1500公尺奪銅，1萬公尺又摘金，為表現最佳的女子長距離田徑選手。她說：「我超開心，比賽結束終於能鬆一口氣好好睡覺了。」