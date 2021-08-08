「100年等候」巴黎奧運環保 塞納河開幕 95%現有場地

巴黎接棒2024奧運，艾菲爾鐵塔廣場聚集大批民眾與歸國運動員，大家激動地揮舞法國三色旗，與東京隔海呼應。（歐新社）

隨東奧劃下句點，2024年巴黎奧運拉開序幕，今晚東奧閉幕典禮是首次由兩位女性市長傳接奧運旗幟，極具意義。巴黎距上次舉辦夏季奧運剛好100年，民眾歡喜期待開啟新頁。

閉幕典禮上，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）透過國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach ），從東京都知事小池百合子手中接過奧運五環旗，也是歷史上首次奧運旗幟在兩位女性市長手上傳接，極具象徵意義。

2020東京奧運 閉幕典禮後，巴黎奧運團隊正式接棒，接下承辦2024年7月26日到8月11日夏季奧運會的重責大任。

東京奧運閉幕式上，將會旗交接給下屆巴黎市長。圖／體育署提供

新主辦國皆有閉幕演出，而巴黎演出是奧運歷史上首次以影片形式呈現的閉幕表演。

在前進巴黎三部曲影片中，第一部是演奏法國國歌，搭配巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）、法國國家體育場（Stade de France）、羅浮宮（Louvre）和聖丹尼（Saint-Denis）滑板公園4大景點，法國太空人 佩斯凱（Thomas Pesquet）也在外太空吹奏一段國歌，伴隨會場內冉冉而升的法國國旗。

第二部是邀請法國極限單車（BMX）選手馬亞（Estelle Majal）從巴黎各具特色的屋頂俯瞰巴黎，經過巴黎大皇宮（Grand Palais）、巴黎加尼葉歌劇院（Opéra Garnier）、協和廣場（Place de la Concorde）等地，與各項目運動員互動。

第三部壓軸，巡邏兵飛行表演隊飛過艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）上空，艾菲爾鐵塔上則懸掛了足球場大小的超巨型2024巴黎奧運會旗，隨風飄揚。

法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）現身在鐵塔第一層說道：「團結一心：更快、更高、更強。」

同一時間，巴黎舉辦慶典，艾菲爾鐵塔對面托卡德（Trocadéro）廣場聚集大批民眾與歸國運動員，大家激動地揮舞法國三色旗，與東京隔海呼應。

最後，2024年巴黎奧運委員會主委艾斯唐奎（Tony Estanguet）出現，在鏡頭上寫下「巴黎2024」（Paris 2024），為影片劃下句點。

巴黎2024官方推特帳號貼出巨幅巴黎奧運會旗在艾菲爾鐵塔上飄揚的照片，寫道：「巴黎2024奧運會正式開始！讓我們一起開啟奧運新篇章。」

翻看歷史，在此之前，巴黎曾舉辦2屆夏季奧運，第一次是1900年奧運，是首次開放女性參與比賽的奧運。據巴黎奧運組委會解釋，這也是本屆奧運Logo上法國國家象徵「瑪麗安娜」（Marianne）頭像設計的靈感來源－不僅向女性運動員致敬，更向歷史致敬。

第二次則是1924年。因此，2024年奧運會將是巴黎時隔一世紀後再次舉辦奧運。許多法媒以「100年的等候」來形容對下屆奧運的期待。

伊達戈把2024巴黎奧運籌辦目標訂為史上「最節制與最環保」的奧運，不只是善用既有場館，也將採用綠色運輸接駁。「這會是第一屆遵循巴黎協定的奧運，這也會推動我們前進，在舉辦大型運動賽事的同時對環境負責」。

與其大興土木建設新場館，2024巴黎奧運高達95%的比賽場地將利用現有場館或增建暫時場地，並結合巴黎知名景點和歷史建築的天生優勢。

根據巴黎2024奧運官方網站，巴黎市中心的協和廣場將成為3對3籃球、霹靂舞和滑板的賽場；艾菲爾鐵塔前的戰神廣場（Champ-de-Mars）將化身成沙灘排球場地；巴黎大皇宮會是跆拳道與擊劍選手一較高下的地方；代表法國歷史的凡爾賽宮（Château de Versailles）則將化身為現代五項和馬術比賽的場地。

馬克宏7月24日宣布，開幕式將不會在奧運場館內舉行，而是移到塞納河上。