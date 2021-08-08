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奧運帶動商品潮 金牌選手配飾賣到爆

呂佳蓉/即時報導
楊倩奪東奧女子十公尺空氣步槍金牌。她頭上的黃色髮夾也成暴紅產品。（中新社）
楊倩奪東奧女子十公尺空氣步槍金牌。她頭上的黃色髮夾也成暴紅產品。（中新社）

東京奧運國際賽事成為近期中國消費市場中最具帶貨能力的元素，中國金牌運動員身上配戴的飾品成為爆款商品，而首次列為奧運會比賽項目的運動產品，銷售額也大幅增加。

新冠疫情肆虐，許多中國民眾宅在家瘋奧運，關注自家選手的表現。在射擊女子十公尺空氣步槍奪得金牌的中國選手楊倩，她在頭上戴的幸運物小黃髮夾和她奪牌消息一同暴紅。奪冠十小時，楊倩同款髮夾在網路店鋪上架，一小時候銷量破萬件，隨著新聞傳播開來，小黃髮夾銷量衝上高峰，高峰期日均賣到50萬件，平均每秒六件。

除了楊倩的幸運物，中國乒乓球女單金牌選手陳夢配戴的金色乒乓項鍊也受到矚目，嗅出商機的賣家也製作出售價十多元至數十元人民幣不等的同款項鍊，在網路上受到歡迎。

新賽事的運動用品也成為熱門商品，首次納入賽事的滑板也帶動了中國跨境電商平台上相關產品的銷量。日本選手堀米雄斗是男子滑板街式賽冠軍，他也是阿里巴巴旗下跨境零售電商平台全球速賣通發起的線上社交活動「One Flag」參與者之一。

速賣通的數據顯示，平台上滑板類商品數量同比翻倍，銷量和買家數增長近百分之五十。其中，滑板鞋銷售額增長超十倍，滑板頭盔銷售額增長逾百分之兩百。

中國滑板選手在本屆奧運也表現不俗，例如年僅16歲的曾文蕙在女子滑板街式賽，取得第六名。隨著滑板運動從街頭走進國際運動賽場，預計世界各國的青少年將投入其中，中國作為滑板生產的大國，出口額也將逐年攀升，成為風潮。

中國 東京奧運 電商

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