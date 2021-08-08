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東京奧運落幕 關注點立刻轉往冬奧主辦地北京

東奧主場館周邊擠滿民眾 宛如賞煙火盛會

中央社東京9日專電
東京奧運8日閉幕式，主場館周邊擠滿人，彷彿在辦嘉年華或煙火大會。(美聯社)
東京奧運8日閉幕式，主場館周邊擠滿人，彷彿在辦嘉年華或煙火大會。(美聯社)

為期17天的東京奧運8日晚間舉行閉幕式，主場館周邊擠滿人，彷彿是在辦嘉年華或煙火大會。儘管COVID-19疫情嚴峻，東奧舉辦與否毀譽參半，但很多民眾認為辦得很成功。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）8日在東奧閉幕式之前出席國際奧會總會時對於這次在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下辦奧運表示，能順利迎接閉幕式這一天，算是成功地辦了一場奧運，可以說舉辦的時機是對的。

巴赫說：「過去曾有不知能否舉辦奧運的時候，但7月23日開幕式成功舉辦了。採取閉門賽（不開放觀眾）的方式辦奧運，有些人批評是「沒魂的奧運，如同亡靈般的奧運，但選手已將靈魂注入了奧運」，巴赫認為這場奧運是成功的。

昨晚東奧棒球比賽在橫濱球場，日本隊贏美國隊，獲得史上第一面奧運金牌。在場邊觀賽的日本演藝界前天團SMAP隊長中居正廣看了感觸良多的說，這一年來奧運歷經要舉辦、被迫延長、有人喊取消等的爭議，很多選手都不敢大聲喊出「我們希望舉辦奧運」，大家都很忍耐，現在終於證明舉辦這場東奧是對的。

一位日本隊棒球選手說：「如果大家能共享瞬間的感動，我們會覺得很光榮。」來自205個國家與地區共約1萬1000名選手將這場原本被說「無魂有體」的奧運變得很有意義。

東京8日晚上8時東奧主場館國立競技場舉行閉幕式，但很多民眾傍晚就到主場館周邊卡位，有些人攜家帶眷，有些人身穿夏季輕便和服，彷彿要去參加夏季的煙火大會似的，充滿歡樂氣氛，苦了大批維持秩序的警員，不斷地拿大聲公喊，不要佇足，否則大家容易推擠骨牌倒。

包括中國、巴西等 許多國際媒體也在場外採訪日本民眾瘋狂支持奧運的情況。來自台灣、在東京工作的陳彥賓也到東奧主場館旁感受熱鬧氣氛。他接受中央社採訪時表示，去年就盼望東奧來臨，今年終於舉辦了，雖沒觀眾，但知道場外很熱鬧於是前來。

被問到這次東奧的哪項比賽最讓他感動時，他答說，看到中華隊羽球雙打麟洋配奪金牌，實在是太感動了。因為，麟洋配讓台灣有更多的機會被國際看到。他希望國家能夠多培育更多體育人才，讓世界看見台灣的話，是很棒的事。

他還說，知道東奧舉辦前很多人反對，但他是支持舉辦東奧的，畢竟身為台灣人來到東京工作，有這麼大的盛會在周邊舉行，他擔任很樂意看到。至於疫情的控制，他認為病毒都在身邊，大家時時刻刻做好防護是最重要的。

截至去年底為止，這場東奧的經費約是1兆6440億日圓（約149.6億美元），因採閉門賽，原先預估的900億日圓門票費幾乎全泡湯，最近有媒體報導，加上防疫的經費等，可能這次總經費約3兆日圓，這龐大的經費在東奧落幕後，日本政府可能被追究。

野村總合研究所分析師木內登英表示，東奧的經濟效益原本估計達1兆6771億日圓。後來大部分比賽場館採閉門賽，少了門票收入和觀光客住宿消費等，所以喪失了1337億日圓的經濟效益。

為了防止疫情擴大，日本政府目前對東京、大阪等6都府縣發佈「緊急事態宣言」，直到8月31日為止。東京7月12日發佈第4度緊急事態宣言以來，外食、住宿機會等減少，木內估計，日本經濟損失達2兆1900億日圓。

不過，這次東奧因為日本選手獲得27面金牌、14面銀牌、17面銅牌，總共58面獎牌創史上新高記錄，有經濟分析師認為這或許可帶動消費，有助於景氣的提升。

日本關西大學名譽教授宮本勝浩表示，東奧閉幕後大約一週的期間，主要的百貨公司或超市等如果舉辦大型優惠活動的話，估計經濟效益達1436億日圓。

對於東奧被批評是最燒錢的奧運一事，陳彥賓受訪時說，走在街上看到很多店都是關閉的，真的有覺得經濟受疫情影響，但日本又舉辦奧運，所以負擔很大，現在奧運終於成功舉辦了，盼疫情早日平息，日本民眾的生活能恢復正常。

站在東奧主場館周邊在採訪陳彥賓時，傳來陣陣抗議東奧的聲浪。對反對東奧者而言，這是一場「忽視防疫、忽視人命」的奧運，只帶來氣憤，但對支持東奧者而言，彷彿做了一場美麗的仲夏夜之夢。

東京奧運 日本 疫情

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東奧／記者手記：「脆弱」的東京奧運，成功的東京奧運

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