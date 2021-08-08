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韓國東奧拿6金未達標 很高興「未與日本有外交衝突」

中央社東京8日綜合外電報導
圖為東奧閉幕式上的韓國選手。(美聯社)
圖為東奧閉幕式上的韓國選手。(美聯社)

韓國奧運代表隊今天表示，這次參加東京奧運有6面金牌落袋，雖未達成10金目標，但很高興比賽期間未與地主國日本發生外交衝突。

大韓體育會會長李起興總結韓國隊的東奧表現時說：「這次奧運我覺得很遺憾，尤其是對於我們的成績。」

韓國隊在里約奧運拿下9金後，原先設定東奧要拿下10金，最終只奪得6面金牌，包含射箭項目的4金，在奧運獎牌榜排第15名。跆拳道和柔道等傳統強項都沒有金牌進帳。

奧運期間雖然日韓曾因旗幟和標誌發生爭執，不過韓方很滿意在賽場外，這次東奧並未衍生出任何與鄰國日本的外交事件。

李起興表示，奧運在兩國關係趨於緊繃之際進行，而「未發生大問題」。

不過，韓國總統文在寅在奧運開幕式前不久，因為日方外交官失言而取消訪問東京行程；日方在東奧相關地圖上提及兩國有主權爭議的島嶼，以及福島核災後日本農漁產的品質，也引發韓方關切。

最終韓國隊還帶了輻射偵測器前往日本，以檢查自家代表隊的餐食。

另外，韓國還曾在奧運村掛起布幕，上頭寫著朝鮮王朝時期抗日名將李舜臣的名句：「臣還有5000萬國民的聲援與支持」。但在國際奧林匹克委員會（IOC）要求下於開幕前撤除。

身為國際奧會成員的李起興則提到，國際奧會決定禁止象徵日本昔日帝國主義的「旭日旗」，是韓國「運動外交的成就」；他同時感謝日本當局給予支援。

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