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東京奧運落幕 關注點立刻轉往冬奧主辦地北京

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

向動漫大國致敬 烏茲別克體操選手化身美少女戰士

記者吳曉涵／台北報導
烏茲別克的五人組合穿上美少女戰士風格的水手服團服登場。(Getty Images)
烏茲別克的五人組合穿上美少女戰士風格的水手服團服登場。(Getty Images)

東京奧運今日閉幕，結束為期17天的熱鬧賽事。不過即便在賽事尾聲，賽場上依舊充滿各種有趣的話題。壓軸在昨日登場的女子團體全能韻律體操，就出現了充滿日式動漫特色的演出—原來是來自烏茲別克的團體組合，以日本經典動漫作品《美少女戰士》作為表演主題，團員們不只穿上水手服，更搭配了令人熟悉的主題曲《月光傳說》，讓廣大美戰迷倍感親切！

可以展現出肢體美感與團員絕佳默契的團體全能韻律體操，整體造型與音樂搭配也都是看點。烏茲別克的五人組合特別打造了美少女戰士風格的水手服團服，胸前有紅色大蝴蝶結，搭配藍色百摺短裙，特色鮮明又搶眼。而只要是美戰迷就一定聽過的主題曲《月光傳說》，也被他們選為表演中的其中一首曲目，聽得讓人熱血沸騰，好像看到美少女戰士真人版在現場演出一樣。

其實這屆東京奧運許多環節都可以看到日本作為動漫大國的獨特文化特色，像是開幕式以漫畫對話框形式打造的各國國名標牌、日本女籃進場使用的《灌籃高手》主題曲配樂等，此外，讓人印象最深刻的絕對就是四年前在里約奧運後登場的東京奧運預告影片，結合了哆啦A夢、足球小將翼、哈囉凱蒂、超級瑪利歐等知名角色，充分將動漫大國的超強文化底蘊融入這個四年一度的運動盛事，也感動了許多從小跟著這些角色一起長大的粉絲。

開幕式以漫畫對話框形式打造的各國國名標牌。特派記者余承翰／東京攝影
開幕式以漫畫對話框形式打造的各國國名標牌。特派記者余承翰／東京攝影
日本女籃在本屆奧運進場使用《灌籃高手》主題曲。（美聯社）
日本女籃在本屆奧運進場使用《灌籃高手》主題曲。（美聯社）

東京奧運 動漫 日本

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