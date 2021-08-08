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東京奧運落幕 關注點立刻轉往冬奧主辦地北京

東奧盛會落幕 留下赤字負擔與防疫難題

中央社東京8日綜合外電報導
日本東京奧運落幕，赤字負擔成待解難題。(美聯社)
日本東京奧運落幕，赤字負擔成待解難題。(美聯社)

日本東京奧運所有賽事今天告終，晚間舉行的閉幕典禮結束後，整個東奧落幕。受疫情影響，東奧經濟效益令人無法期待，赤字負擔成待解難題，境內疫情也推升到新階段。

東奧經濟效益不如預期

路透社日文版報導，日本瑞穗資訊綜研（Mizuho Research & Technologies）調查部經濟調查小組副組長山本康雄說，「在決定不開放外國觀眾入境時，對東奧帶來經濟效益的期待就降低了，無觀眾無疑造成相當大的損失」。

山本說，由於東奧不開放觀眾進場，形同為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的觀光復甦踩了煞車。

東京都政府2017年4月對外公布有關東奧帶來經濟效益的報告書中，預估東奧創造出以擴大觀光效益為主的「遺續效益」多達12兆2397億日圓。若從申奧成功的2013年到東奧結束後10年，預估18年間可帶來約32兆日圓的經濟效益，也可望為整個日本帶來約194萬個工作機會。

不過，當初的估算並未考量到後來會發生COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）疫情，東奧舉行期間及結束後的疫情再度擴大，也讓外界對遺續效益存疑，甚至擔憂所遺留的負面效益。

日本第一生命經濟研究所研究員熊野英生在每日新聞投稿說，待東奧及帕運整個活動結束後，仍將遺留許多嚴肅課題，例如興建主場館等建設費、延後一年的追加費用、防疫對策費用的增加等公共經費支出等，將形成龐大的赤字。

熊野說，東京都政府與日本政府等大會相關單位為了因應鉅額赤字，未來將訂定長期計畫，檢討透過增加稅收的方式來填補預算赤字，這就是帶有東奧負面意含的「遺續問題」。

日本周刊「星期五」報導，日本已投入大量經費舉辦東奧及帕運盛會，由於海外選手到日本各地事前集訓，各地方政府所花費的防疫經費等，都尚未列入東奧花費內，所以東奧究竟花了多少錢，不到拿出決算報告大概都不會清楚。

況且，東奧受疫情影響被迫不開放觀眾進場，東奧暨帕運組織委員會、東京都政府及日本政府，要如何分攤赤字也是未知數。

東奧盛會結束後，東京都必須面對預算面的殘酷現實。

一名東京都政府官員說，東京都政府有近30兆日圓資產，不用太擔心馬上就會破產；但1999年前知事石原慎太郎執政時，東京都政府曾在一般會計出現高達3500 億日圓的赤字，「不能忘記東京都也有過快要變成財政再建團體的時期」。

財政再建團體如果用企業來比喻，就相當於適用於「公司更生法」，在總務省的管轄下，「印一張文件、買一支原子筆都受到總務省嚴格監視」。

這名官員說，申奧成功時，東奧被視為經濟發展催化劑，當初估算可帶來約32兆日圓經濟效益如夢一場，甚至連當時擔任首相的安倍晉三政府，都把東奧可望帶來的高經濟效益比喻成「安倍經濟學的第4支箭」。

1964年的東奧落幕後，日本出現景氣擴張榮景，不過，對2021年東奧結束帶來經濟效益的期待只剩表象，加上疫情擴散，前景更加難料。

野村綜合研究所高級經濟學家木內登英日前認為，一旦東奧期間疫情擴散，無法舉辦一場安心且安全的大會，甚至疫苗接種作業緩慢，「就可能出現國際評價下滑的負面遺續效益」。

木內說，如果追究在這種嚴峻情況下舉辦東奧的責任時，有可能成為政府下台的原因。

疫情衝擊菅義偉布局

時事通信社報導，面對疫情快速升溫，首相菅義偉6日在廣島市的一場記者會上，談到舉辦東奧與疫情擴大的關聯性時說，東京鬧區外出人潮跟東奧開幕前相比並未增加，「到目前為止，我們不認為東奧跟疫情擴大有關」。

至於8月24日開幕的東京帕運是否開放觀眾進場，菅義偉說，要等東奧結束後再視疫情狀況來決定。

部分日本民眾其實是用嚴厲目光看待東奧舉辦，尤其是對東奧是否應該舉辦早已讓日本社會一分為二，儘管菅義偉不認為疫情加劇跟東奧有關，但很清楚可以看到民眾對政府的相關呼籲，愈來愈難以理解。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂就說，舉辦奧運可能會對民眾意識帶來影響。

就在東奧舉辦期間，日本全境累計病例數已突破百萬人大關、連續4天創單日新高紀錄，更迫使菅義偉擴大並延長「緊急事態宣言」地區。

日本政府相關人士說，東京都疫情十分危急，「再這樣下去重症患者跟死亡病例都會再增加」。

菅義偉本來寄望成功舉辦東奧後，能有助內閣支持度回升，然後一舉跨過眾議院大選及自民黨總裁選舉；不過，這樣的計畫也因為疫情影響被打亂，目前內閣支持度已降到新低點，也看不到好轉的徵兆。

東洋經濟ONLINE報導，菅義偉內閣支持率持續下探，就算日本選手不斷在東奧奪牌，也讓人感覺不到跟執政滿意度有所關聯。

日本經濟新聞7月23日到25日實施民調，菅內閣跌到34%，由於當時東奧已開幕，日本選手也陸續奪牌，所以東奧效果對內閣支持度來說似乎無法期待。

日本目前只有時事通信社仍採取面對面方式進行民調，最近一次在7月上旬實施的民調顯示，菅義偉內閣支持度已跌破3成、來到29.3%，加上自民黨的政黨支持度21.4%後，總計50.7%。

永田町（日本政治中樞地區）有一個廣為人知的「青木法則」，意思是內閣與最大執政黨的支持率相加後若低於5成，「那個內閣就會倒台」。

菅義偉被認為很重視日本放送協會（NHK）及時事通信社的民調，所以外界都在關注時事通信社預計8月13日公布的最新民調結果。

根據屆時的民調結果，自民黨內也許就會開始出現「倒菅」聲浪，許多自民黨眾議員內心或許會因為「在這個不受歡迎的首相帶領下無法打選戰」而有所動搖。

東奧盛會誕生了許多奪牌英雄，也帶給無數觀眾感動，再度為人類歷史留下無形資產；但這些感動終將落幕，在主辦國遺留的課題仍將受到外界關注。

日本 疫情 東京奧運

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