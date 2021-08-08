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中企代言新寵 奧運金牌選手取代明星

記者羅印冲/即時報導
中國選手馬龍戰勝隊友樊振東，奪得冠軍。(中新社)
中國選手馬龍戰勝隊友樊振東，奪得冠軍。(中新社)

東奧這十幾天來，中國民眾對偶像的定義，有了新的認知。一邊是男星吳亦凡捲入性醜聞，涉強姦罪被捕，各大名牌紛紛切割解約，官方決心整治「飯圈」亂象。另一邊是奧運健兒用汗水爭光，登上最高殿堂。港媒指，有中國企業正部署棄用娛樂明星，找新鮮出爐的金牌運動員代言。此外，新華社昨發文表示，在整治不良粉絲文化的今天，「運動員就是極佳的追星選項」。

據港媒報導，從巴西里約傷退，到5年後再次身披戰袍站在東奧賽場，7月25日，湖南大力士諶利軍登上最高領獎台，奪得男子舉重金牌。29歲的諶利軍出身特困家庭，他得獎後，微博粉絲迅速漲了數10萬。不少網友呼籲商業代言關注家境貧寒的諶利軍。5天後，中國平保宣布邀請他擔任首位健康大使。

代言人出現負面事件，輕則影響品牌的營銷，重則直接損害品牌形象、股價等。隨著官方對影視業及娛樂圈加強監管，找體育明星代言是不是更好選擇？北京工商大學商業經濟研究所所長洪濤表示，很多體育明星背後都有勵志故事，相比娛樂明星較少負面新聞，對企業而言，風險確實較低，但亦要提防運動員過度商業化的問題。

此外，新華社昨發表題為《中國新一代體育偶像正在「破圈」》文章，指本屆奧運會上的中國體育偶像「有型、有料、有趣」，當中大部分人出生在互聯網時代，敢於表達自我，分享生活；有的愛美容、睡懶覺、還是小吃貨，讓網友感到和奧運健兒「有了共同點」。

文章說：「在整治反思『飯圈』等不良粉絲文化的今天，我們到底需要甚麼樣的偶像？顯然，運動員就是極佳的追星選項」。

中國 奧運 北京

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