東奧閉幕／東京交棒給巴黎 法「凡爾賽玫瑰」讓人期待

東京奧運閉幕式開始。（路透）

2020東京奧運 因為新冠疫情延後一年舉行，經過19天的賽程後，於東京時間8日晚間8時（美東時間上午7時）舉行閉幕式。閉幕式與開幕式依樣因為防疫，不開放觀眾入場，主辦城市東京都知事小池百合子，將把奧運會旗交接給主辦2024年奧運的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。

根據主辦方安排，本屆奧運閉幕式將持續2個半小時，比原計畫的3小時縮短30分鐘。各代表團掌旗官也出爐，中國是「飛人」蘇炳添，中華隊則由「跨欄王子」陳傑擔任旗手。

閉幕典禮的一大重點，就是下屆奧運主辦國進行的預告表演。中央社報導，今年閉幕式要連結下屆2024年巴黎奧運，閉幕典禮上會帶出怎樣的「法式元素」也引發猜想，媒體推斷很有可能由日本 寶塚歌劇 團成員在內演員，在閉幕式搬演著名劇作「凡爾賽玫瑰」。

日本寶塚歌劇團經典大作「凡爾賽玫瑰」。圖為寶塚歌劇團2015年在台北的演出。（本報資料照片）

「凡爾賽玫瑰」為日本漫畫家池田理代子創作的少女漫畫作品，於1972至1973年間連載，故事的背景以法國大革命為題材，寶塚歌劇團曾於1974年將此漫畫搬上舞台首演，2019年時也曾再度搬演此齣戲碼，被預測很有可能在明天閉幕式舞台亮相，預告下屆奧運巴黎見。

此外，2024巴黎奧運logo的會徽靈感來自聖火與金牌，看上去又象徵著法國的瑪麗亞娜女神形象，同時也有更深層次的意義：1900年的巴黎奧運首次允許女性運動員參加。這也是歷史上首次奧運和殘奧共用一個會徽。

東奧賽事最早從7月21日的壘球開始，7月23日正式開幕，共有來自超過200個國家或地區的約1萬1000名選手，在史上最多的33項賽事中展開激烈競爭。

日本身為地主國，這次在新增賽事項目滑板等表現活躍，總共拿下包括27面金牌在內的58面獎牌，創日本參賽奧運的最佳紀錄。

下一屆奧運的主辦國巴黎，將會比東京奧運更貼近兩性平權，而運動項目更趨於年輕化為主軸，本屆滑板、衝浪、運動攀登續留外，還會增設霹靂舞的項目，棒球項目則不會出現。

巴黎奧運LOGO巧妙結合奧運聖火、金牌和法國擬人化形象「Marianne」（瑪麗安娜）。(路透)