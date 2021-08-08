我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧閉幕／東京交棒給巴黎 看法國「凡爾賽玫瑰」

東奧／美國1天連拿3金牌 39金逆轉中國

東奧閉幕／東京交棒給巴黎 法「凡爾賽玫瑰」讓人期待

世界新聞網／輯
東京奧運閉幕式開始。（路透）
東京奧運閉幕式開始。（路透）

2020東京奧運因為新冠疫情延後一年舉行，經過19天的賽程後，於東京時間8日晚間8時（美東時間上午7時）舉行閉幕式。閉幕式與開幕式依樣因為防疫，不開放觀眾入場，主辦城市東京都知事小池百合子，將把奧運會旗交接給主辦2024年奧運的巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。

根據主辦方安排，本屆奧運閉幕式將持續2個半小時，比原計畫的3小時縮短30分鐘。各代表團掌旗官也出爐，中國是「飛人」蘇炳添，中華隊則由「跨欄王子」陳傑擔任旗手。

閉幕典禮的一大重點，就是下屆奧運主辦國進行的預告表演。中央社報導，今年閉幕式要連結下屆2024年巴黎奧運，閉幕典禮上會帶出怎樣的「法式元素」也引發猜想，媒體推斷很有可能由日本寶塚歌劇團成員在內演員，在閉幕式搬演著名劇作「凡爾賽玫瑰」。

日本寶塚歌劇團經典大作「凡爾賽玫瑰」。圖為寶塚歌劇團2015年在台北的演出。（本...
日本寶塚歌劇團經典大作「凡爾賽玫瑰」。圖為寶塚歌劇團2015年在台北的演出。（本報資料照片）

「凡爾賽玫瑰」為日本漫畫家池田理代子創作的少女漫畫作品，於1972至1973年間連載，故事的背景以法國大革命為題材，寶塚歌劇團曾於1974年將此漫畫搬上舞台首演，2019年時也曾再度搬演此齣戲碼，被預測很有可能在明天閉幕式舞台亮相，預告下屆奧運巴黎見。

此外，2024巴黎奧運logo的會徽靈感來自聖火與金牌，看上去又象徵著法國的瑪麗亞娜女神形象，同時也有更深層次的意義：1900年的巴黎奧運首次允許女性運動員參加。這也是歷史上首次奧運和殘奧共用一個會徽。

東奧賽事最早從7月21日的壘球開始，7月23日正式開幕，共有來自超過200個國家或地區的約1萬1000名選手，在史上最多的33項賽事中展開激烈競爭。

日本身為地主國，這次在新增賽事項目滑板等表現活躍，總共拿下包括27面金牌在內的58面獎牌，創日本參賽奧運的最佳紀錄。

下一屆奧運的主辦國巴黎，將會比東京奧運更貼近兩性平權，而運動項目更趨於年輕化為主軸，本屆滑板、衝浪、運動攀登續留外，還會增設霹靂舞的項目，棒球項目則不會出現。

巴黎奧運LOGO巧妙結合奧運聖火、金牌和法國擬人化形象「Marianne」（瑪麗...
巴黎奧運LOGO巧妙結合奧運聖火、金牌和法國擬人化形象「Marianne」（瑪麗安娜）。(路透)

東京奧運閉幕式精采畫面。（新華社）
東京奧運閉幕式精采畫面。（新華社）

東京奧運 日本 歌劇

上一則

東奧／美男籃不只稱霸 還造就金牌母子檔、夫妻檔

下一則

東奧閉幕／美國隊旗手進場 選手嗨翻

延伸閱讀

東奧／「橫濱慘案」南韓棒球爭銅失利 韓媒不留情狂罵

東奧／「橫濱慘案」南韓棒球爭銅失利 韓媒不留情狂罵
東奧／美國女排3比0擊敗巴西 奪隊史首面奧運金牌

東奧／美國女排3比0擊敗巴西 奪隊史首面奧運金牌
中華隊東奧摘下2金4銀6銅 歷屆最佳成績

中華隊東奧摘下2金4銀6銅 歷屆最佳成績
東奧／美國男籃奪奧運4連冠 杜蘭特成史上第2位3金王

東奧／美國男籃奪奧運4連冠 杜蘭特成史上第2位3金王

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

2021-08-08 04:30
林書豪確診新冠肺炎。（取材自微博）

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

2021-08-06 23:31
管晨辰。（路透）

東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

2021-08-03 19:29
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
墨西哥知名跳水選手查維茲在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場。圖為查維茲先前比賽畫面。（路透）

東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人

2021-07-30 23:57
東京奧運，美國隊在男子4x100米混合泳比賽中奪得金牌。美聯社

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

2021-08-04 12:59

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二

1張圖／東奧獎牌榜 美國39金排第一 中國38金第二
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二

東奧／最後1天逆轉 美39金第一 中國38金第二
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播