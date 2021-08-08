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東奧閉幕／東京交棒給巴黎 看法國「凡爾賽玫瑰」

東奧／美國1天連拿3金牌 39金逆轉中國

東奧／美男籃不只稱霸 還造就金牌母子檔、夫妻檔

記者陳元廷／綜合報導
麥基(右二)與哈勒戴(右)。 （路透）
麥基(右二)與哈勒戴(右)。 （路透）

美國男籃7日以87：82擊敗法國連四屆奪下金牌，這也讓金牌母子檔還有金牌夫妻檔順勢誕生，中鋒麥基（JaVale McGee）與媽媽帕梅拉（Pamela），還有後衛哈勒戴（Jrue Holiday）跟太太蘿倫（Lauren）都喜迎以上封號。

帕梅拉過去是1984年洛杉磯奧運美國女籃金牌成員，麥基圓夢後也在Instagram秀出媽媽當年頸上戴金牌老照片並寫道：「她才是創始者，這個女人為我犧牲，也替我立下看齊榜樣，老媽，我愛妳。」也加碼秀出相隔37年金牌近照。

至於哈勒戴太太蘿倫過往在奧運賽場也戰功彪炳，代表美國女足在2008年北京奧運以及2012年倫敦奧運蟬聯金牌，她就發推特說：「奪金是難以置信體驗，而見證最深愛的人奪金更讓人完全無法形容這感受。」當記者問自己是否因此在家中地位有所提昇，哈勒戴也笑答：「當然沒有，我老婆可是拿了兩枚金牌呢。」

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