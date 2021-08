東奧／美男籃不只稱霸 還造就金牌母子檔、夫妻檔

美國 男籃7日以87:82擊敗法國連四屆奪下金牌,這也讓金牌母子檔還有金牌夫妻檔順勢誕生,中鋒麥基(JaVale McGee)與媽媽帕梅拉(Pamela),還有後衛哈勒戴(Jrue Holiday)跟太太蘿倫(Lauren)都喜迎以上封號。

帕梅拉過去是1984年洛杉磯奧運 美國女籃金牌成員,麥基圓夢後也在Instagram秀出媽媽當年頸上戴金牌老照片並寫道:「她才是創始者,這個女人為我犧牲,也替我立下看齊榜樣,老媽,我愛妳。」也加碼秀出相隔37年金牌近照。

I have no words. Winning gold is an incredible experience. Watching the person you love the most in this world win a gold medal….just speechless. So proud of everything you are @Jrue_Holiday11 ♥️