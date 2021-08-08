東奧／日本花費史上最貴 國際奧會躺著賺

東京奧運 開支的官方數據為154億元，在日本 可建造將近300間300張床位的醫院或1200所小學，牛津大學研究稱這是史上最貴的奧運。日本政府審計人員稱，實際支出也許達到兩倍。

除了67億元之外，其他都來自日本納稅人。根據最新的預算數據，國際奧會（IOC）貢獻13億元，新冠肺炎疫情之後追加了幾億元。牛津大學的研究對奧運成本進行剖析，發現自1960年來，所有的奧運平均超支172%，本屆東京奧運超支111%或244%，這取決於採用哪個成本數據。

美國 聖十字學院（College of the Holy Cross）研究體育經濟學的馬西森（Victor Matheson）表示：「關鍵是要分清哪些是奧運費用，哪些是本來就會建設、但因為奧運而進度提前的一般基礎設施。比如1964年的東京奧運，可以說是最便宜的奧運之一，也可以說是最昂貴的奧運之一，取決於把多少準備成本算作是奧運的費用。」

成本數據以及由誰埋單向來模糊不清。東京奧運方面，延後一年使奧運成本增加28億元，禁止觀眾入場也讓門票收入損失約8億元，這些缺口將不得不由日本政府，很可能是東京都政府來承擔。

在日本最大廣告公司電通集團的推廣下，日本本土品牌贊助東京奧運33億元，打破歷屆夏季奧運的紀錄。

但奧運最大贏家是國際奧會，就算沒有觀眾，該組織仍有30億至40億元的轉播權利金收入。國際奧會本質上是一家體育和娛樂企業，近75%收入來自轉播權利金收入，另外18%來自贊助商。

德國體育經濟學家曼尼希（Wolfgang Maennig）表示，奧運對促進經濟的作用很小，他經常把奧運比作為朋友們舉辦大型聚會，透過過度消費，希望來賓高興離開，並深深記住你。曼尼希表示：「經過30年實證研究，經濟學家認為奧運對國家（或甚至區域）的收入、就業、稅收、旅遊業等沒有產生任何重大的積極影響。」

曼尼希認為奧運帶來的益處只能體現在其他方面，包括東道主的主場優勢和更多獎牌、新的體育設施、提高國際知名度和有關城市復興的快速決策。