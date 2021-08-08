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東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

東奧／剛落敗就採訪？美泳將：拜託放過選手

體育新聞組／綜合報導
美國游泳名將曼紐爾在推特上呼籲媒體不要在選手表現不佳時立刻進行訪問，此時他們精疲力竭，如同一般人需要時間去處理情緒。（美聯社）
美國游泳名將曼紐爾在推特上呼籲媒體不要在選手表現不佳時立刻進行訪問，此時他們精疲力竭，如同一般人需要時間去處理情緒。（美聯社）

東京奧運各界開始關注選手心理健康。這次拿下4x100公尺自由式接力的美國游泳選手曼紐爾（Simone Manuel）也在推特上呼籲媒體，不要在選手表現不佳時立刻進行訪問，此時他們精疲力竭，如同一般人需要時間去處理情緒。

曼紐爾指出，運動員不需要在輸掉比賽後立刻接受媒體採訪，因為此刻，他們正處於「心理與情緒筋疲力竭」的狀態。

她在推特上寫道，「拜託停止在令人失望的表現後立刻訪問運動員，他們還沒有時間去消化一切。相信我，他們盡力了。在這個時刻，人們不需要知道其他東西」。

24歲的她在東奧僅在接力賽項目獲得一面銅牌，在無緣進50公尺決賽後努力忍住淚水。她向記者說，「我有勇氣去嘗試奮力一搏，並承受失敗的可能」。

曼紐爾指出，若運動員比賽輸了拒絕接受媒體訪問，就可能被貼上「輸不起」的標籤，但他們通常並不在適合受訪的心理狀態中。

她說道：「把我們當成有情緒的一般人。在世界最大舞台上，要一邊消化人們已看到我如此努力卻達不到目標的事實，還要一邊有條理地回答問題，這讓人心理和情緒上都筋疲力盡。」

曼紐爾揭露她在6月美國奧運選拔賽時，對抗心跳過快、失眠、憂鬱、焦慮和疲憊等症狀。

在此之前，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）才因令人震驚地退出好幾場預計得牌的體操賽事而讓世人關注運動員的心理健康議題。

東京奧運 美國 推特

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