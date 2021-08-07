東京奧運將落幕 盤點10大新人

中國女子射擊選手楊倩。（路透）

體壇代有人才出是不變的奧運旋律。在競技體育的最高殿堂上，「後浪」翻騰、新星閃耀，他們將奧林匹克的精神代代傳遞。

憑藉超乎常人的沉穩，出生於千禧年的楊倩在決賽最後一槍時完成逆轉，摘得了東京奧運 會首枚金牌。頒獎儀式上，她雙手舉過頭頂比心的形象被印在千萬中國體育迷的記憶裡。

在女子10米氣步槍的比賽中，首次參加奧運會的楊倩資格賽一度跌出排名前10，決賽又被對手先聲奪人，可謂壓力空前。但決勝時刻，她寧心靜氣打出9.8環，力壓出現失誤的對手，實現了令人振奮的「超級逆轉」。僅幾天后，她又與搭檔楊皓然再奪10米氣步槍混合團體賽金牌，成為中國第一位「00後」奧運雙金得主。

賈克伯（義大利男子短跑運動員）

義大利男子短跑選手賈克伯。(美聯社)

東京奧運會的男子百米飛人大戰中，義大利選手賈克伯（Lamont Marcell Jacobs）以9秒80的成績將金牌收入囊中，同時刷新了該項目的歐洲紀錄。在「後波爾特（Usain Bolt）特時代」，26歲的賈克伯可謂一鳴驚人，他是自1992年巴塞羅那奧運會以來首位在田徑男子百米戰中奪冠的歐洲選手。

值得一提的是，他曾是一名跳遠運動員，在2018年才轉到百米項目。在此前的一次採訪中，他曾表達了對東京奧運會的期待，「沒有絕對的奪冠熱門，所以東京奧運會有得一拼」。如今，他用短短三年時間就實現了自己的夢想，也書寫了一段奧運會短跑項目的傳奇。

提特穆斯（澳洲游泳運動員）

澳洲女子游泳選手提特穆斯。(美聯社)

在女子200米自由泳決賽中，20歲的提特穆斯（Ariarne Titmus）以1分53秒50的成績力壓衛冕冠軍、美國名將雷德基（Katie Ledecky），用刷新奧運會紀錄的表現摘得該項目金牌。此前，她還在女子400米自由泳項目中奪冠。

本屆奧運會上，澳洲游泳隊奪得9金3銀8銅，創下歷史最佳戰績。20歲的提特穆斯在短、中距離自由泳上異軍突起，功不可沒。她也已經被視為新一代的「自由泳女王」。

全紅嬋（中國女子跳水運動員）

中國女子跳水選手全紅嬋。(新華社)

年僅14歲便以奧運會跳水比賽歷史最高分奪冠，全紅嬋出道即創下紀錄。在女子10米跳台決賽中，她五個動作有三個獲得滿分，以466.20的總分打破陳若琳在北京奧運會時447.70分的紀錄。

「下餃子都比她水花大」，網友這一評論形象地描述了全紅嬋的驚艷表現，「天才少女」名號不脛而走。面對前所未有的關注，她的回應樸實且自帶「凡爾賽」：第一次參加大賽有點緊張，但慢慢就適應了，「奧運會和全國比賽相比，好像沒有什么不一樣」。

站在領獎台上，全紅嬋舉起金牌比了比自己的臉，頑皮地擋住了眼睛，「金牌好重啊，好像比我的臉還大」。童心未泯的她面前還有很長的路。

日本女子滑板選手開心那。(美聯社)

12歲的年紀能做些什么？日本女孩開心那的答案是摘得奧運會銀牌，成為目前為止本屆奧運會最年輕的獎牌獲得者。在女子公園滑板的比賽中，一臉稚氣的開心那無論是動作難度還是完成水準都有著世界級的表現。

為吸引更多年輕人關注奧運會，國際奧委會將滑板、攀岩、沖浪等項目列為正式比賽項目，它們也成為「Z世代」嶄露頭角的舞台。以滑板為例，12位獎牌獲得者平均年齡不到19歲，年紀最大的也不過22歲。

孫穎莎（中國女子桌球運動員）

中國女子桌球選手孫穎莎。(中新社)

20歲的「奧運新兵」在東京奧運會上斬獲一金一銀。比獎牌更有價值的是，在中國桌球(乒乓球)隊遇挫、需要穩定軍心和平息外界質疑時，她成為那個挺身而出的人。

混雙決賽戰勝中國隊後，日本球員伊藤美誠受到外界熱捧。但在女單半決賽中，孫穎莎以4:0乾脆利落地擊敗伊藤，不僅為中國隊提前鎖定冠、亞軍，也扭轉了兩隊氣勢對比。儘管在決賽中不敵隊友陳夢，但她的奧運首秀得到了中國乒協主席劉國梁的極高評價：「女單沒拿冠軍卻已產生超出冠軍的影響力。」

女團決賽又是中日對決，孫穎莎3:1再勝伊藤美誠，被網友冠以「人間止藤片」的名號。當她和隊友站上最高領獎台的一刻，國乒新一代偶像就此誕生。

管晨辰（中國女子體操運動員）

中國體操選手管晨辰。(新華社)

在女子平衡木的決賽場上，16歲的管晨辰戰勝了美國名將拜爾斯，為志在打贏翻身仗的中國體操隊畫下圓滿的句號。而她在平衡木上「袋鼠搖手」的動作，更是讓人記住了她的可愛。

「之前拜爾斯在比賽時，我們這些小隊員在電視機前面看，就覺得她好厲害啊。」管晨辰說。如今，以她為代表的「00後」一代用出眾的實力、獨特的美麗，在女子體操界掀起了「青春風暴」。

杜普蘭蒂斯（瑞典男子撐桿跳高運動員）

瑞典撐竿跳選手杜普蘭蒂斯。(路透)

摘得東京奧運會男子撐桿跳高的金牌，21歲的杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）不僅展示了絕對實力，更讓人們看到他挑戰「更高」的奧運精神。

當橫桿升到6米02的高度後，杜普蘭蒂斯的對手均未能成功躍過。已鎖定金牌的他沒有選擇就此收工，而是選擇衝擊新的世界紀錄6米19，這比他自己創造的世界紀錄高出1釐米。

儘管三次試跳均未成功，但他向紀錄發起衝擊的精神令人動容，這正是奧林匹克格言的要義。

盧雲秀（中國女子帆板運動員）

中國女子帆板選手盧雲秀。(歐新社)

踏浪海上十多年，24歲的盧雲秀在東京摘得奧運會女子RS:X級帆板比賽金牌，這也是中國帆船帆板隊歷史上的第三枚奧運金牌。

「我們無法預測風下一秒向什么方向吹，但我們能把控好自己。」盧雲秀這樣說，也這樣做。儘管在第三輪比賽中她錯失風擺名列第25位，但此後的比賽她牢牢把握節奏，最終把金牌收入囊中。

下屆奧運會起，女子帆板RS:X級將被水翼帆板項目取代。盧雲秀已在籌謀未來：「全運會後，我就會改練水翼帆板，我覺得應該要去挑戰一下自己。下一屆不一定是我上，但是我還是要盡我最大努力去拼一把，不讓自己後悔。」

羅培茲（西班牙男子攀岩運動員）

西班牙男子攀岩選手羅培茲。(歐新社)

本屆奧運會，攀岩首次成為正式比賽項目，這個年輕的項目也誕生了年輕的冠軍。18歲的西班牙小將羅培茲（Gines Lopez）擊敗各路名將摘得男子攀岩全能金牌，把自己的名字刻在了奧運會的歷史上。

根據攀岩比賽規則，選手須在速度、攀石和難度三項比拼中都有靠前排名，才能按照排名相乘獲得更高積分。羅培茲在速度賽中擊敗奪冠熱門日本名將楢崎智亞位列第一，在攀石與難度兩個項目中分列第七與第四，最終以28分奪得冠軍。

儘管因疫情防控，比賽現場沒有觀眾，但攀岩仍是最熱鬧的「街頭賽事」之一。下屆奧運會該項目金牌將增至4枚，那時羅培茲是否會遇到更年輕的挑戰者呢？