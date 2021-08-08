棒球／世大運、奧運都抗美奪金 森下暢仁有「美」夢
日本7日以2：0完封美國，為地主留下棒球金牌，來自廣島隊的23歲先發投手森下暢仁，有了2017年台北世大運、2021年東京奧運「抗美」經驗，賽後也首度在公開場合吐露未來有挑戰大聯盟的企圖。
4年前世大運金牌戰就是上演日美對決，當時就讀明治大學的森下，先發7局、無失分，送出11次三振，幫助日本拿下金牌。
舞台升級為奧運，森下再一次扛下對戰美國的金牌戰，這回繳出5局、無失分，只被敲出3安打，前4局未被站上二壘，力守村上宗隆陽春砲打下的1：0領先。
森下再度成為金牌戰的勝利投手，他表示，「村上打下的1分領先，我抱著必死的決心要守住。」他也被問到當年在世大運的奪金經驗，森下表示：「那是過去最棒的回憶，對學生來說，世大運就像是奧運吧！」
再度於國際賽「抗美」成功，森下指出美國的強力球風，不能跟對手硬著來，由監督稻葉篤紀率領的日本武士隊，大家一起團隊作戰，才是日本能以極小差距勝出的原因。
森下也吐露，「我常看大聯盟的比賽，那是我憧憬的舞台，也是我希望能站上的位置。」日本媒體指出，這是他第一次在公開場合談到未來挑戰大聯盟的企圖。
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