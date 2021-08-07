東奧／當運動員開始「凡爾賽」 你聽到的可能是純真

8月1日，張雨霏展示她在本屆奧運會游泳項目比賽中收穫的兩枚金牌和兩枚銀牌。（新華社）

這屆奧運會即將結束，這屆奧運觀眾有新發現：好像這屆運動員酷愛「凡爾賽」？是實力太強的無奈，還是天性使然的率真？是故意炫耀的「心機」，還是有感而發的真誠？讓我們一起回顧東京的「凡爾賽」（意指言行淡淡透露優越感者）瞬間，再受一遍「傷害」，也再品一遍其中浸透著的人生百味。

•「胖胖球」式「凡爾賽」：無敵所以無畏

混雙遺憾失金絲毫沒有影響「胖胖球」天團在東京的勢頭。先是20歲的「奧運新兵」孫穎莎在女雙半決賽中擊敗新科混雙冠軍伊藤美誠，並有些自責地表示「丟掉的局分幾乎都是自己失誤」。再是女團決賽前，陳夢被問到敢不敢請戰對陣伊藤美誠時的風輕雲淡：「其實我們三個，誰對她都可以。」還有龍隊與「小胖」會師男單決賽後笑稱：「對樊振東可能是全世界最沒有壓力的比賽。」

客觀來講，中國 乒乓球在國際乒壇依舊佔據著領先地位，這也造就了中國乒乓球隊在榮辱面前大氣、堅韌的心態。在東京，無數年輕運動員表現出來的「凡爾賽」，也源於這份有硬實力支撐的底氣。而不懼於展示實力，不羞於表達「野心」，並承擔實力和「野心」帶來的責任，這種精神氣度，何嘗不是新一代運動員帶給國人的驚喜？

•霏式「凡爾賽」：破繭成蝶後的笑談

本屆奧運會上，23歲的張雨霏勇奪2金2銀，成為單屆奧運會中拿牌最多的中國游泳選手。她還在200米蝶泳改寫奧運會紀錄，在4x200米自由泳接力中與隊友攜手打破世界紀錄……。

張雨霏自稱「特別愛說話」，小時候抱著一棵樹都能說上半天，本屆奧運會上也貢獻金句無數，尤其是在200米蝶泳的前兩槍中：預賽——「我在後半程也減慢了速度」，然後拿第一；半決賽——「我也沒有用盡全力」，然後刷新今年世界最好成績拿第一；直到決賽——「五年前哪吒鬧海，結果沒鬧成，今年成功！」這一次，她露出了霸氣。

而誰能想到，5年前的里約，「蝶後」在該項目上僅獲第六，甚至一度對200米蝶泳項目有過恐懼心理。如今的「凡爾賽」，背後是她5年來默默努力累積下的自信，也是看遍波峰波谷風景後的豁達。在破繭成蝶時回首來路，自然有理由付之笑談。

•12歲的「凡爾賽」：這不是凡爾賽，這是純真

日本 選手包攬了女子滑板碗池賽的金銀牌。坐在新聞發佈會台上，12歲的亞軍開心那被記者問，日本為什麼在滑板上這麼強？她一臉茫然：「我不知道啊……」

同樣「凡爾賽」的還有14歲的中國跳水小將全紅嬋，創奧運會跳水最高得分紀錄奪冠後，這位新科女子10米台冠軍面對記者提問有些不知所措：「我不是天才，我很笨的，就跳水還行。壓水花秘訣？我不知道，沒看過我跳水和下餃子的水花大小。」

成年人的世界裡，這些回答是「凡爾賽」無疑了，但在孩子的世界裡，這些只是我口表我心。滑板少女順著個人心意，把日常的遊戲玩成了一枚奧運獎牌，全紅嬋則是心無雜念，把一件事做到極致。少年的純真卻被成年人聽出「凡爾賽」意味，扎不扎心？

•金牌解不了的「凡爾賽」：這也不是凡爾賽，這是真誠

女子舉重59公斤級比賽中，中華台北隊選手郭婞淳雖以絕對優勢奪冠，但卻「因為沒有破紀錄感到很懊惱」。乍一看來，這和出了考場就說自己沒考好、但最終還拿了第一的好學生有什麼區別？但細細想來，郭婞淳手握該項目三項世界紀錄，亞運會、亞錦賽、世錦賽金牌拿了個遍。站在她的角度，破紀錄是再自然不過的目標。

因此，有些「凡爾賽」不是凡爾賽，而是運動員真誠的自省。從這個意義上講，拿金牌還不高興的郭婞淳，與拿銀牌卻輸得心服口服的舉重運動員廖秋雲，與拿第八卻說沒有遺憾的高爾夫女將馮珊珊，與很多只要站上奧運舞台便沒有遺憾的運動員們，是一樣的。他們走上賽場，是為了爭取勝利，也是為了挑戰自己，勝過自己。他們也願意把自己的真實所想展現給觀眾，讓我們得以在勝負之外，對競技世界有更深的理解。

•中國觀眾式「凡爾賽」：幸福的煩惱

「請運動員考慮一下我們的感受，我都不知道看哪個台好了。看這個台，你們在另一個台拿冠軍；切那個台，你們又在這個台拿了冠軍。」

這是來自中國觀眾的終極「凡爾賽」。8月2日，中國軍團一天豪取5枚金牌，金牌總數當天達到29枚，一舉超越裡約；中國運動員當日還打破兩項世界紀錄。國內社交網絡評論區掀起了「凡爾賽」文學創作高潮。當然，網友的興奮或許來早了，中國的攬金潮其後並未停止，直到閉幕前的8月7日，中國代表團依舊雄踞金牌榜榜首。對此，網友又有神評論：「感謝中國運動員，給了我們‘凡爾賽’的底氣！」

而網友或許也應該感謝自己，正是輿論環境的理性和寬鬆，給了運動員個性表達的空間，東京奧運 會才能給所有人留下如此多的歡樂和感悟。