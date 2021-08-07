東奧／當運動員開始「凡爾賽」 你聽到的可能是純真
這屆奧運會即將結束，這屆奧運觀眾有新發現：好像這屆運動員酷愛「凡爾賽」？是實力太強的無奈，還是天性使然的率真？是故意炫耀的「心機」，還是有感而發的真誠？讓我們一起回顧東京的「凡爾賽」（意指言行淡淡透露優越感者）瞬間，再受一遍「傷害」，也再品一遍其中浸透著的人生百味。
•「胖胖球」式「凡爾賽」：無敵所以無畏
混雙遺憾失金絲毫沒有影響「胖胖球」天團在東京的勢頭。先是20歲的「奧運新兵」孫穎莎在女雙半決賽中擊敗新科混雙冠軍伊藤美誠，並有些自責地表示「丟掉的局分幾乎都是自己失誤」。再是女團決賽前，陳夢被問到敢不敢請戰對陣伊藤美誠時的風輕雲淡：「其實我們三個，誰對她都可以。」還有龍隊與「小胖」會師男單決賽後笑稱：「對樊振東可能是全世界最沒有壓力的比賽。」
客觀來講，中國乒乓球在國際乒壇依舊佔據著領先地位，這也造就了中國乒乓球隊在榮辱面前大氣、堅韌的心態。在東京，無數年輕運動員表現出來的「凡爾賽」，也源於這份有硬實力支撐的底氣。而不懼於展示實力，不羞於表達「野心」，並承擔實力和「野心」帶來的責任，這種精神氣度，何嘗不是新一代運動員帶給國人的驚喜？
•霏式「凡爾賽」：破繭成蝶後的笑談
本屆奧運會上，23歲的張雨霏勇奪2金2銀，成為單屆奧運會中拿牌最多的中國游泳選手。她還在200米蝶泳改寫奧運會紀錄，在4x200米自由泳接力中與隊友攜手打破世界紀錄……。
張雨霏自稱「特別愛說話」，小時候抱著一棵樹都能說上半天，本屆奧運會上也貢獻金句無數，尤其是在200米蝶泳的前兩槍中：預賽——「我在後半程也減慢了速度」，然後拿第一；半決賽——「我也沒有用盡全力」，然後刷新今年世界最好成績拿第一；直到決賽——「五年前哪吒鬧海，結果沒鬧成，今年成功！」這一次，她露出了霸氣。
而誰能想到，5年前的里約，「蝶後」在該項目上僅獲第六，甚至一度對200米蝶泳項目有過恐懼心理。如今的「凡爾賽」，背後是她5年來默默努力累積下的自信，也是看遍波峰波谷風景後的豁達。在破繭成蝶時回首來路，自然有理由付之笑談。
•12歲的「凡爾賽」：這不是凡爾賽，這是純真
日本選手包攬了女子滑板碗池賽的金銀牌。坐在新聞發佈會台上，12歲的亞軍開心那被記者問，日本為什麼在滑板上這麼強？她一臉茫然：「我不知道啊……」
同樣「凡爾賽」的還有14歲的中國跳水小將全紅嬋，創奧運會跳水最高得分紀錄奪冠後，這位新科女子10米台冠軍面對記者提問有些不知所措：「我不是天才，我很笨的，就跳水還行。壓水花秘訣？我不知道，沒看過我跳水和下餃子的水花大小。」
成年人的世界裡，這些回答是「凡爾賽」無疑了，但在孩子的世界裡，這些只是我口表我心。滑板少女順著個人心意，把日常的遊戲玩成了一枚奧運獎牌，全紅嬋則是心無雜念，把一件事做到極致。少年的純真卻被成年人聽出「凡爾賽」意味，扎不扎心？
•金牌解不了的「凡爾賽」：這也不是凡爾賽，這是真誠
女子舉重59公斤級比賽中，中華台北隊選手郭婞淳雖以絕對優勢奪冠，但卻「因為沒有破紀錄感到很懊惱」。乍一看來，這和出了考場就說自己沒考好、但最終還拿了第一的好學生有什麼區別？但細細想來，郭婞淳手握該項目三項世界紀錄，亞運會、亞錦賽、世錦賽金牌拿了個遍。站在她的角度，破紀錄是再自然不過的目標。
因此，有些「凡爾賽」不是凡爾賽，而是運動員真誠的自省。從這個意義上講，拿金牌還不高興的郭婞淳，與拿銀牌卻輸得心服口服的舉重運動員廖秋雲，與拿第八卻說沒有遺憾的高爾夫女將馮珊珊，與很多只要站上奧運舞台便沒有遺憾的運動員們，是一樣的。他們走上賽場，是為了爭取勝利，也是為了挑戰自己，勝過自己。他們也願意把自己的真實所想展現給觀眾，讓我們得以在勝負之外，對競技世界有更深的理解。
•中國觀眾式「凡爾賽」：幸福的煩惱
「請運動員考慮一下我們的感受，我都不知道看哪個台好了。看這個台，你們在另一個台拿冠軍；切那個台，你們又在這個台拿了冠軍。」
這是來自中國觀眾的終極「凡爾賽」。8月2日，中國軍團一天豪取5枚金牌，金牌總數當天達到29枚，一舉超越裡約；中國運動員當日還打破兩項世界紀錄。國內社交網絡評論區掀起了「凡爾賽」文學創作高潮。當然，網友的興奮或許來早了，中國的攬金潮其後並未停止，直到閉幕前的8月7日，中國代表團依舊雄踞金牌榜榜首。對此，網友又有神評論：「感謝中國運動員，給了我們‘凡爾賽’的底氣！」
而網友或許也應該感謝自己，正是輿論環境的理性和寬鬆，給了運動員個性表達的空間，東京奧運會才能給所有人留下如此多的歡樂和感悟。
上一則
東奧／閉幕前一天 中國38金 追平境外奧運最佳成績
下一則
FB留言