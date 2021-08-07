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心理與情緒煎熬 奧運泳將籲媒體放過落敗選手

中央社東京7日綜合外電報導
美國奧運泳將選手曼紐爾（Simone Manuel）在東奧50米自由泳項目無緣決賽。(美聯社)
美國奧運泳將選手曼紐爾（Simone Manuel）在東奧50米自由泳項目無緣決賽。(美聯社)

東京奧運讓各界開始關注選手心理健康。美國游泳名將曼紐爾昨日也在推特上呼籲媒體不要在選手表現不佳時立刻進行訪問，此時他們精疲力竭，如同一般人需要時間去處理情緒。

美國奧運泳將選手曼紐爾（Simone Manuel）指出，運動員不需要在輸掉比賽後立刻接受媒體採訪，因為此刻，他們正處於「心理與情緒筋疲力竭」的狀態。

曼紐爾近日再度呼籲保護運動員的心理健康，並表示菁英選手在表現不佳後，「不需要給他人全部靈魂」。她在推特上寫道，「拜託停止在令人失望的表現後立刻訪問運動員，他們還沒有時間去消化一切。相信我，他們盡力了。在這個時刻，人們不需要知道其他東西」。

曼紐爾在東奧的成績不如預期，她在里約奧運摘下2面金牌和2面銀牌，並成為史上首位在個人項目獲得奧運金牌的非裔美國女子游泳選手。

這位24歲的選手東奧僅在接力賽項目獲得一面銅牌，在無緣進50公尺決賽後努力忍住淚水。她向記者說，「我有勇氣去嘗試奮力一搏，並承受失敗的可能」。

曼紐爾指出，若運動員比賽輸了拒絕接受媒體訪問，就可能被貼上「輸不起」的標籤，但他們通常並不在適合受訪的心理狀態中。

她說道：「把我們當成有情緒的一般人。在世界最大舞台上，要一邊消化人們已看到我如此努力卻達不到目標的事實，還要一邊有條理地回答問題，這讓人心理和情緒上都筋疲力盡。」

曼紐爾揭露她在6月美國奧運選拔賽時，對抗心跳過快、失眠、憂鬱、焦慮和疲憊等症狀。

在此之前，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）才因令人震驚地退出好幾場預計得牌的體操賽事而讓世人關注運動員的心理健康議題。

日本網球選手大坂直美（Naomi Osaka）和拜爾絲一樣，也是東奧上受壓力困擾的知名選手，她同樣質疑媒體的角色。

大坂直美因拒絕履行球員受訪義務而退出今年的法國網球公開賽，理由是記者有害她的心理健康。

她將大滿貫的傳統賽後記者會比喻為「落井下石」。

東京奧運 美國 拜爾絲

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