心理與情緒煎熬 奧運泳將籲媒體放過落敗選手

東京奧運 讓各界開始關注選手心理健康。美國 游泳名將曼紐爾昨日也在推特上呼籲媒體不要在選手表現不佳時立刻進行訪問,此時他們精疲力竭,如同一般人需要時間去處理情緒。

美國奧運泳將選手曼紐爾(Simone Manuel)指出,運動員不需要在輸掉比賽後立刻接受媒體採訪,因為此刻,他們正處於「心理與情緒筋疲力竭」的狀態。

曼紐爾近日再度呼籲保護運動員的心理健康,並表示菁英選手在表現不佳後,「不需要給他人全部靈魂」。她在推特上寫道,「拜託停止在令人失望的表現後立刻訪問運動員,他們還沒有時間去消化一切。相信我,他們盡力了。在這個時刻,人們不需要知道其他東西」。

Please stop interviewing athletes right after a disappointing performance before they have any time to process anything. Trust me. They gave it their all. Nothing else people need to know at that time.