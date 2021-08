英國第一卻生活拮据 鏈球選手拍賣東奧紀念品籌錢

英國 每日郵報報導,英國第一的鏈球選手、25歲的坎貝爾在電商平台eBay拍賣東京奧運 紀念品,包括刻有奧運標誌的Samsung Galaxy S21限定版手機 和無線藍芽耳機,為明年的大英國協運動會籌資,目前出價最高是3030英鎊(約4200美金)。

坎貝爾是英國排名第一的鏈球選手,卻連參加東奧都要動用自己的存款,他因在東奧排名第14未能晉級,現已歸國。他近期失業且正在找工作,希望他拍賣的手機能籌集數千英鎊,讓他得以繼續訓練。他告訴英國天空新聞:「雖然我有從英國體育委員會(UK Sport)獲得資金,但金額不夠維生。」

坎貝爾承認,參加東奧確實是驚人的經歷,「但不幸的是,參加奧運不能讓你賺更多錢,你是為了榮譽參賽。我是iPhone愛用者,三星手機對我而言只會是躺在盒子內的紀念品,所以我將它登在eBay拍賣換錢」。

To help fund my preparations into 2022 commonwealth Games I am selling my Olympic Games Limited Edition Samsung Galaxy S21 (256gb) + Galaxy Buds Pro + Olympic Buds Case on eBay 😀 check it out! https://t.co/UdYPztz7sC