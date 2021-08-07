英國第一卻生活拮据 鏈球選手拍賣東奧紀念品籌錢

英國男子鏈球選手坎貝爾。歐新社

英國 每日郵報報導，英國第一的鏈球選手、25歲的坎貝爾在電商平台eBay拍賣東京奧運 紀念品，包括刻有奧運標誌的Samsung Galaxy S21限定版手機 和無線藍芽耳機，為明年的大英國協運動會籌資，目前出價最高是3030英鎊（約4200美金）。

坎貝爾是英國排名第一的鏈球選手，卻連參加東奧都要動用自己的存款，他因在東奧排名第14未能晉級，現已歸國。他近期失業且正在找工作，希望他拍賣的手機能籌集數千英鎊，讓他得以繼續訓練。他告訴英國天空新聞：「雖然我有從英國體育委員會（UK Sport）獲得資金，但金額不夠維生。」

坎貝爾承認，參加東奧確實是驚人的經歷，「但不幸的是，參加奧運不能讓你賺更多錢，你是為了榮譽參賽。我是iPhone愛用者，三星手機對我而言只會是躺在盒子內的紀念品，所以我將它登在eBay拍賣換錢」。