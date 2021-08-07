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拉拉隊、織毛衣、美容... 跳水運動員奧運期間做什么

新華社東京8月7日電
中國跳水運動員施廷懋表示，奧運閒暇時光會與隊友討論美容護膚心得。圖為女子單人三米板決賽頒獎儀式，施廷懋將金牌貼緊貼在臉上。(新華社)
中國跳水運動員施廷懋表示，奧運閒暇時光會與隊友討論美容護膚心得。圖為女子單人三米板決賽頒獎儀式，施廷懋將金牌貼緊貼在臉上。(新華社)

訓練、看網劇、織毛衣、充當拉拉隊、分享美容秘訣……東京奧運會跳水比賽從7月25日至8月7日共進行8個項目的角逐，各國和地區的選手在漫長的比賽過程中學會了邊練邊生活，幫助自己保持狀態並充分減壓。

中國跳水隊在奧運村裡有三套三室一廳的單元房，一套是女生宿舍，兩套為男生宿舍。受疫情影響，運動員們在奧運村裡除了吃飯都是宅在屋裡，就連國際區的美甲店、美發室、郵局和特許商品店都敬而遠之。

先期完賽的運動員沒有比賽壓力，但是房間隔音效果不好，為了讓還需要比賽的運動員充分休息，他們在房間基本屬於無聲狀態，男隊員刷視頻，女隊員看網劇。完賽運動員也沒有進入慶祝勝利的「放羊狀態」，繼續每天按時休息、按時訓練。

「我們回國後還要參加全運會，可不能放鬆對自己的要求。」里約奧運會男子跳台兩金得主、本屆奧運會雙人跳台銀牌選手陳艾森說。

女隊中的「大姐大」施廷懋和王涵在女子3米板比賽後得到了充分的休息。放下了爭冠的壓力，兩人趁著難得的休閒時光聊天、探討美容護膚心得，並相約打扮得美美的，去當好拉拉隊。

為英國獲得男子雙人10米台冠軍的名將戴利喜歡「織毛衣」——無論是在房間裡還是觀看隊友比賽時都不放下。

英國獲得男子雙人10米台冠軍的名將戴利喜歡「織毛衣」。(Getty Images...
英國獲得男子雙人10米台冠軍的名將戴利喜歡「織毛衣」。(Getty Images)

「我一般都是在隊友參加預賽時在看台上織毛衣。比賽時間太長了，天天紮在跳水裡怪累的，我調節和放鬆的方式就是織毛衣。開始我是給我的一個朋友織小狗的衣服，後來有官員來了說喜歡我的編織，又拿了一個小玩偶讓我給織條圍巾。」

「這聽起來很傻，但是編織不需要我費神思考，不需要數針。我很享受一針一針編織的過程，很簡單的事情，也幫助我輕鬆面對跳水。」戴利說。

東京奧運 疫情 中國

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