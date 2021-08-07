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東奧／馬匹不配合就揍 德教練涉虐馬被撤參賽資格

編譯羅方妤／即時報導
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。新華社
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。新華社

英國每日郵報報導，德國現代五項教練金姆‧萊斯納試圖協助女子現代五項選手安妮卡‧史勒，在馬術障礙賽控制不配合越過障礙的馬匹「聖男孩（Saint Boy）」，出手揍馬匹，遭國際現代五項執委會撤銷參與東奧剩餘賽事資格。

社交媒體有些網友也對萊斯納和史勒對待馬匹的方式感到擔憂。國際現代五項總會（UIPM）在7日男子現代五項賽事前也證實了這些疑慮，並頒布對萊斯納的處分。

他們聲明表示：「國際現代五項執委會對德國東奧現代五項代表隊教練萊斯納發出一張黑牌，撤銷她參加東奧剩餘賽事資格。執委會審查了影片片段，顯示萊斯那似乎用拳頭打了史勒的馬匹聖男孩。她的行為被認為違反UIPM競賽規則，而這項規則也適用奧運等公認的現代五項比賽。」

現代五項包含馬術、擊劍、射擊、越野跑和游泳，運動員在馬術障礙賽只有20分鐘能和一匹陌生馬匹試圖配合。然而，原本史勒完成擊劍、游泳項目後暫居第一，卻在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。史勒在馬術障礙賽成績掛零，最後以第31名作收。

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