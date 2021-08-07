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東奧／美國男籃摘金 87：82打敗法國 四連霸成功

東奧／率美國男籃隊完成4連霸 杜蘭特：一段特殊旅程

記者劉肇育／綜合報導
對於美國從今年球員徵召到組訓一路遭到質疑，但最終仍是達成摘金任務，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也坦言，這確實是一段特殊的旅程。 特派記者余承翰／東京攝影
對於美國從今年球員徵召到組訓一路遭到質疑，但最終仍是達成摘金任務，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也坦言，這確實是一段特殊的旅程。 特派記者余承翰／東京攝影

東京奧運男籃金牌戰，美國隊7日克服了法國隊的一路糾纏，最終以87：82完成四連霸，對於美國從今年球員徵召到組訓一路遭到質疑，但最終仍是達成摘金任務，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也坦言，這確實是一段特殊的旅程。

受到NBA因為疫情導致賽程順延影響，今年東京奧運美國隊在球員徵召與組訓上都不算順利，甚至在3周前才僅有8名球員先飛抵東京備戰，最終才湊齊12人出賽，這也讓他們在首場比賽就不敵法國。

不過7日的金牌戰他們成功報了一箭之仇，在杜蘭特全場29分領軍下，美國隊在第四節後段維持著領先差距，最終以5分差距擊敗法國，順利拿下隊史第16面奧運金牌。

談到今年美國隊的奧運旅程，杜蘭特說：「這是一趟特殊的旅程，當你處在一隻瞬息萬變的團隊中時，你會覺得這一切真的太神奇了，我們不斷在進步、前進，很感動我們一路堅持並完成了它」

美國隊總教練波波維奇（Greg Popovich）在談到杜蘭特今年主宰性的表現時說：「他並不特別，因為他就是如此的有天賦，他在比賽中的打球方式讓人留下深刻印象，而他與隊友建立的關係、得到的尊重、享受打球的樂趣，這些東西不斷滲透到其他球員身上。」

至於公鹿隊搭擋哈勒戴（Jrue Holiday）、米道頓（Khris Middleton），則是成為繼喬丹（Michael Jordan）、皮朋（Scottie Pippen）、詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）後，史上第5、6位包辦同年NBA總冠軍和奧運金牌的球員，哈勒戴說：「我認為我會好好考慮如何描述這個故事，這究竟是一個什麼樣的夏天。」

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