東奧／冷熱兩樣情？收視在美掉了快一半 因為這些理由

美國NBC電視網與相關頻道、平台播出數千小時的奧運賽事轉播，收視卻未能創下新高。取材自NBC

本屆東京奧運 因為中華隊選手的優異表現、創下歷屆夏季奧運以來奪牌數的最佳成績，也引起高度關注和討論，連政治人物和藝人都加入了奧運話題，顯得熱鬧非凡。然而在美國 ，東京奧運的轉播並未替NBC電視網拿下收視勝利，甚至比2016年的里約奧運數字掉了快一半。

為何有這種冷颼颼的結果？美國媒體分析，現代觀眾收視習慣改變，愈來愈少人透過傳統電視來欣賞節目，連向來在北美是票房保證的運動比賽轉播，收視率大都逐年下滑，只有美國人永遠最愛的美式足球 賽能夠勉強挺住。夏季奧運雖然是4年一度的全球體壇盛事，不過東京奧運碰上新冠肺炎疫情爆發，足足晚了一年才登場，嚴重影響到美國觀眾準時收看的興趣，就很難炒熱，此次美國選手在一些重要項目上的表現也不算特別理想，更加影響觀眾的收視意願。

最具殺傷力的是，東京和美國平均13小時時差，許多比賽即時轉播時，大多數美國民眾還在睡夢中，等到起床以後，賽果早就先出爐，也就更提不起勁回頭看比賽，因而NBC旗下的電視頻道、影音串流平台等共推出7000小時的奧運轉播，得到的迴響遠不及里約奧運，收視呈現明顯落差。

不過NBC高層認為在這個時期，奧運收視的數字已算是成功，讓他們滿意，他們早就有心理準備無法和里約奧運相比，而他們期望透過奧運的節目來拉抬集團主打的影音串流平台Peacock行情，雖然新增訂戶數仍保密，卻表示有達到預期。NBC高層認為他們需要做得更好的是，如何在那麼多的轉播時數中，令觀眾更清楚自己感興趣的項目何時登場、才好準時收看，畢竟賽程多到讓人眼花瞭亂，稍不注意就可能錯過自已想看的。