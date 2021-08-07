東奧／杜蘭特金牌到手 3屆得分破百超越喬丹、詹姆斯

東京奧運男籃金牌戰，美國隊在杜蘭特全場29分領軍下，以87比82擊敗法國隊奪得金牌。（記者余承翰／攝影）

東京奧運 男籃金牌戰，由美國 隊對上在開幕戰曾擊敗他們的法國隊，最終美國在杜蘭特（Kevin Durant）全場29分領軍下，以87：82擊敗法國完成4連霸，而杜蘭特也追平「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），成為奧運男籃史上最多金的選手。

杜蘭特在6日金牌戰前已經拿下95分，而在出戰法國的比賽中他再度拿下全場最高的29分，本屆賽事累積拿下124分，成為美國男籃史上首位三度參與奧運，每屆總得分都超過100分的球員，超越詹姆斯（LeBron James）、喬丹 （Michael Jordan）所保持的兩屆紀錄。

美國隊創下奧運男籃四連霸。（記者余承翰／攝影）

這也是杜蘭特繼倫敦奧運、里約奧運後，個人拿下的第三面奧運男籃金牌，追平安東尼並列史上最多，而32歲的他仍有機會參加3年後的巴黎奧運，挑戰首位奧運男籃4金球員，而這也是美國男籃在奧運史上的第16面金牌，自從1992年派出職業球員參賽後，過去8屆賽事他們共拿下7金、1銅。

而今年拿下NBA總冠軍的公鹿搭擋哈勒戴（Jrue Holiday）、米道頓（Khris Middleton），則是成為繼1992年的公牛喬丹、皮朋（Scottie Pippen）後，首對在同年拿下NBA總冠軍和奧運金牌的搭擋，也是繼公牛、喬丹、詹姆斯和厄文（Kyrie Irving）後，第5、6位同年包辦NBA總冠軍和奧運金牌的球員。

此外，美國擊敗法國奪金，也讓他們成為繼1998年的蘇聯男籃後，史上第二支輸掉奧運開幕戰，但最終卻奪金的球隊。