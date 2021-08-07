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東奧／拿獎就有「當兵優惠」？南韓男選手的奧運動力

中央社／首爾7日電
25歲的南韓跳高選手禹相赫錯失奧運獎牌，也錯過替代役身分繼續選手活動的特例待遇。（美聯社）
25歲的南韓跳高選手禹相赫錯失奧運獎牌，也錯過替代役身分繼續選手活動的特例待遇。（美聯社）

在實施徵兵制的南韓，服役時間近年來雖較以前大幅下降，但仍是相當「敏感」的社會議題，當四年一度的奧運到來，尚未服役的男選手們能否獲特例待遇，也成為外界關注焦點。

25歲的南韓跳高選手禹相赫1日在東京奧運決賽中跳出南韓陸上運動史上最高紀錄，仍不敵卡達、義大利及白俄羅斯對手，以2公尺35成績屈居第4名。而他錯失的不只是奧運獎牌，還有以替代役身分繼續選手活動的特例待遇。

南韓現行兵役法規定，在奧運取得前3名、亞洲運動會取得第1名以上成績的運動選手，能以「體育要員」身分取代入伍服役，結束為期4週的新兵訓練後，就能繼續進行選手活動，只要在34個月服役期間內完成544個小時的志工活動就算服完兵役。

南韓棒球隊在銅牌戰不敵多明尼加，奧運第四名收場。（路透）
南韓棒球隊在銅牌戰不敵多明尼加，奧運第四名收場。（路透）

南韓在1973年導入針對藝術、體育特長人才的替代役制度，起初只要是曾在國際賽事中取得前3名的體育選手，都能享有這項特殊待遇，但在法案多次修訂後，標準漸趨嚴格，韓聯社報導指出，國外媒體過去經常將此視為南韓選手爭取奧運獎牌的動力之一。

不過，各項運動難度天差地別，僅以名次作為判斷基準是否恰當，至今仍爭論不休。以締造南韓史上最佳成績的禹相赫為例，在南韓被視為跳高新星的他，卻因未能取得奧運獎牌而必須中斷訓練、入伍服役，勢必對選手生涯造成影響。

另外一種爭議則多來自必須正常服役的一般男性。南韓棒球代表隊與多明尼加代表隊爭奪銅牌，儘管最後輸掉比賽，但想想若能成功取勝，包括候補球員在內，所有參賽選手都能以替代役方式服役。

就有民眾在南韓總統府青瓦台「國民請願」問政平台上發起連署，抗議「只有6國的棒球賽，所以即使吃了3場敗仗也可能拿到金牌的項目到底算什麼」，要求不能給予這些選手特殊待遇。

這已不是首次棒球選手因獲兵役特殊待遇而遭到抗議。南韓去年修法擴大團體競賽選手適用範圍，從原本僅限實際上場選手可獲替代役待遇，改為包括「萬年板凳」也能獲得特殊待遇；有些選手特意不去商業棒球團，以亞洲運動會代表隊員身分，輕易取得特殊待遇。

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