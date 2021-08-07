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東奧／88國奪牌63國摘金 東奧改寫2紀錄 成圓夢舞台

體育新聞組╱綜合報導
土庫曼的21歲古里耶娃帶回舉重銀牌（路透）
土庫曼的21歲古里耶娃帶回舉重銀牌（路透）

東京奧運讓許多國家圓了第一金、第一牌的夢，賽事來到倒數第3天，已有88國奪牌、63國摘金，雙雙寫下歷屆奧運紀錄。

影音來源：YouTube

本屆賽事之前，共有71國尚未於奧運拿下獎牌，109國不曾拿到金牌，而這兩個數據都在東京奧運獲得下修，舉重、射擊、田徑場上都有選手為國家帶回第一面獎牌，甚至第一次讓國歌飄揚於奧運場上。

土庫曼拿下第一牌的過程，有不少台灣觀眾都見證，因為就是發生在女子舉重59公斤級場上，「舉重女神」郭婞淳制霸全場下，其他女將只能競爭第二名，土庫曼的21歲古里耶娃（Polina Guryeva）帶回銀牌，是土庫曼從1996年參與奧運以來的第一面獎牌。

聖馬利諾的第一面奧運獎牌，花了61年才到手，射擊女將培瑞莉（Alessandra Perilli）在不定向飛靶摘銅，為這個歐洲迷你小國拿下1960年參賽以來的第一面獎牌；兩天後，培瑞莉再與搭檔巴蒂（Gian Marco Berti）於混雙獲得銅牌，艾明（Myles Amine）於角力男子自由式86公斤級鍍銅，本屆進帳1銀2銅。

布吉納法索的三級跳遠選手贊戈（Hugues Fabrice Zango），在開幕典禮擔任掌旗官，第13天的賽事上帶回一面銅牌，也是西非內陸國布吉納法索的第一面獎牌。

舉重女將狄亞茲（Hidilyn Diaz）在55公斤量級舉回菲律賓史上第一金，達菲（Flora Duffy）帶回的女子鐵人三項金牌，為百慕達史上第一面奧運金牌。

過去不曾摘金的卡達，本屆一次帶回雙金，艾爾貝克（Fares Ibrahim Elbakh）先舉重男子96公斤級摘金，第二金的過程更加戲劇化，本屆在男子跳高場上頒出的雙金，其中一金主人就是來自卡達的巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）。

聖馬利諾的第一面奧運獎牌，花了61年才到手，射擊女將培瑞莉得到銅牌。（ 歐新社）
聖馬利諾的第一面奧運獎牌，花了61年才到手，射擊女將培瑞莉得到銅牌。（ 歐新社）

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