攀岩、滑板、衝浪 奧運擁抱年輕世代

滑板是奧運新競賽，貼近年輕人。（美聯社資料照片）

熱鬧的音樂、炙烈的氣氛，東京奧運 的運動攀登場地變成電視節目「極限體能王」的場景，選手每一次攀登，觀眾的心都跟著繃緊，失敗掉落也引起一陣嘆息。

今年東京奧運新增的5個運動種類中，運動攀登與滑板、衝浪，都將延續到下屆巴黎奧運，這三項極限運動過去被視為非主流，如今進入五環殿堂。

吸引年輕世代，是奧運納入非主流運動的一項原因，國際奧會主席巴赫曾說，未來奧運會更加城市化、提供更多連結年輕世代的機會。

運動攀登賽事要經過速度、抱石、先鋒3種攀登方式考驗，比賽總時程雖然較長，但看著選手將身體時而扭曲、時而伸展，就是要以不可思議的動作克服難關，過程一點也不覺得漫長，反而希望他們「再撐久一點」。

這樣與選手同心的情緒，在現場觀看更加融入，看台上有不少志工一起觀賽，跟著選手的表現時而鼓掌、時而嘆息，現場主持人也用英文、日文帶動氣氛，加上音樂、燈光的搭配，確實酷炫十足，觀賞與競技性兼具。

拿下女子滑板公園賽銀牌的日本 選手開心那年僅12歲，創下奧運最年輕奪牌紀錄，其餘奪牌選手更不乏19、20歲之齡，打入年輕世代的第一步，看起來有好的開始。