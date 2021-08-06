報復庇護東奧短跑女將 白俄放任非法移民湧入波蘭

白俄羅斯女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅(圖)在東京奧運期間逃離母國掌控，並獲波蘭政府庇護。美聯社

白俄羅斯 女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅在東京奧運期間逃離母國掌控，並獲波蘭政府庇護。波蘭今天指控，白俄為了報復，放任為數更多非法移民 越過邊界湧入波蘭。

路透社報導，波蘭內政部副部長瓦西克（Maciej Wasik）今天表示，明斯克當局「正利用非法移民，對歐盟 發動混和戰」。

近幾週以來，位於白俄北邊的歐盟成員國立陶宛邊境，也湧現大量來自白俄的非法越境者。立陶宛指控，白俄從國外空運移民至國內後，再將他們遣往歐盟國家。

瓦西克告訴網路媒體，「非法移民中有年輕男子和帶著小孩的女人。白俄羅斯正利用這些移民充當活生生武器。這幾天，我們見到（移民）數量增加，我們把這視為針對庇護白俄短跑選手的回應」。

在歐盟指控白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）利用移民來反擊歐盟制裁措施之際，齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）的冷戰式叛逃，使西方國家與白俄的緊張關係升高。

魯卡申柯今天指控立陶宛和波蘭激化邊境移民議題，宣稱立陶宛企圖動用武力把移民趕入白俄領土。

白俄政府於5月間，迫使瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降境內，以逮捕機上一名異議部落客，歐盟其後對白俄祭出制裁，白俄則報復性放行移民進入立陶宛。