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東奧／來觀光？「全球最性感運動員」沒出賽被熱議

體育新聞組／綜合報導
德國選手施密特擁有姣好身材與出眾外貌，被封為「最性感選手」。（取材自Instagram/@alicasmd）
德國選手施密特擁有姣好身材與出眾外貌，被封為「最性感選手」。（取材自Instagram/@alicasmd）

德國田徑選手施密特（Alica Schmidt）出戰東京奧運，姣好身材與天使臉孔讓她賽前就備受關注，甚至被粉絲封為「全球最性感運動員」。但目前賽事即將接近尾聲，至今卻仍尚未看見她出賽的身影，讓部分觀眾酸她，就是來東京「選美、觀光」。

擁有高人氣的施密特目前22歲，在Instagram上有241萬粉絲追蹤，她也不吝嗇在上面分享自己在運動場上的美照，勻稱結實的身材與出眾外貌讓她獲得「全球最性感運動員」的稱號。且在一個月前她就透露，自己將代表德國隊參加東京奧運，讓粉絲們相當期待她出賽的樣貌。

然而截至目前，相關賽事都已完賽，奧運也接近尾聲，卻遲遲沒有看見施密特出賽的身影，讓粉絲不禁失望，也有酸民質疑施密特到東京的動機，酸道「妳是去東京選美的嗎」、「去日本觀光啊」等。

事實上，施密特是作為「候補身分」參加女子4x400公尺接力、男女混合4x400公尺接力比賽，直到最後都沒有如願下場。而施密特本人5日則在Instagram回應。表示自己收到許多粉絲們的加油與鼓勵，儘管沒有辦法出賽，仍十分感激所有人對她的愛與支持。

同時，她也大方替團員們加油並表示，「我現在迫不及待替我的女孩們加油，希望德國能進入奧運決賽」，不僅如此，施密特也表示自己在東京學到很多東西，並感謝這段時間帶給她的所有經歷。

東京奧運 德國 觀光

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