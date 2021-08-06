東奧／最燒錢運動 馬術選手還要自己付飼料、獸醫費

南非馬術選手史考特－李詹德瑞。（歐新社）

南非 馬術選手史考特－李詹德瑞（Victoria Scott-Legendre）差點未能參加本屆東京奧運 ，並非因為缺乏天賦，而是在於錢的問題，馬術是奧運中最燒錢的運動，這點卻被視而不見。

路透社報導，奧運主辦單位雖支付數百匹賽馬的航空運送費用，但支付馬伕、飼料、機場 住宿和獸醫的費用，則是由選手們自行埋單。

32歲的史考特－李詹德瑞表示：「我們的運動協會和我們的馬術協會沒辦法像一些其他協會那樣負擔那麼多，所以要來到這裡，對我們個人來說自然是一筆龐大費用。」

最後，她用一種非傳統的方式帶著韁繩來到了東京，不僅決定把隊伍人員裁減到只有一名教練和一名馬伕，還是唯一沒有帶著獸醫前來東京的騎士，更透過群眾募資方式圓夢。

「我們對此事十分焦慮，有人向我們提議在GoFundMe上集資。我們希望能募集8000歐元（約9469美元），在世界各地支持下，也確實達標。」

騎士們通常並不擁有自己的馬匹，而這些馬匹依據訓練程度，售價動輒美金5到7位數不等。

不少騎士靠著教授騎馬、訓連他人的馬匹，並仰賴獎金來支付馬匹、裝備的運送和住宿等數千美元費用。