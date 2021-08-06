東奧／中國14歲金牌 苦練跳水7年 從沒去過遊樂園

中國選手全紅嬋（上）在比賽後慶祝。（ 新華社）

東京奧運 會女子10公尺跳水項目中，中國 代表團最年輕運動員、14歲的全紅嬋，在決賽中以近乎完美的表現奪金。賽後她接受採訪時表示，「想給媽媽治病。」農村小孩因跳水而改變命運的故事，也登上中國熱搜排行搒。

全紅嬋在女子個人10公尺跳水決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，七位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的高分奪金。

全紅嬋2007年出生於廣東湛江，她在七歲前都沒有接觸到跳水，2014年進入湛江體育運動學校接受訓練，四年後被送到廣東省跳水隊，並進入大陸國家隊。廣東省湛江市體育運動學校跳水教練陳華明表示，她彈跳力好、爆發力強，是一個可遇而不可求的天才運動員。

全紅嬋父母都是農民，且母親因為遭遇過車禍，常年需要治病，全紅嬋還有弟弟和妹妹，一家人生活窘迫。而清貧的家庭也讓全紅嬋從小就比較懂事，當她知道跳水有可能改變自己的命運時，就暗下決心，一定要跳出個名堂。

在其他小隊員都忍受不住訓練艱苦偷懶時，全紅嬋總默默加練。奪金後，全紅嬋接受採訪表示，「想給她（媽媽）治病。

全紅嬋受訪時還透露，「從來沒去過遊樂園 ，放假想要玩，但太貧困過去只能待在家裡，沒去過遊樂園。」這次奧運，是全紅嬋第一次出國參加比賽，卻在決賽時跳出24個10分，並打破陳若琳保持的總分紀錄奪冠。