我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參院通過法案 挺台灣重獲世衛觀察員身分

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

東奧／中國14歲金牌 苦練跳水7年 從沒去過遊樂園

記者蔡敏姿／綜合報導
中國選手全紅嬋（上）在比賽後慶祝。（ 新華社）
中國選手全紅嬋（上）在比賽後慶祝。（ 新華社）

東京奧運會女子10公尺跳水項目中，中國代表團最年輕運動員、14歲的全紅嬋，在決賽中以近乎完美的表現奪金。賽後她接受採訪時表示，「想給媽媽治病。」農村小孩因跳水而改變命運的故事，也登上中國熱搜排行搒。

全紅嬋在女子個人10公尺跳水決賽，當中兩次跳出無可挑剔的完美表現，七位評判全部給她滿分10分。最後，她以466.2分的高分奪金。

全紅嬋2007年出生於廣東湛江，她在七歲前都沒有接觸到跳水，2014年進入湛江體育運動學校接受訓練，四年後被送到廣東省跳水隊，並進入大陸國家隊。廣東省湛江市體育運動學校跳水教練陳華明表示，她彈跳力好、爆發力強，是一個可遇而不可求的天才運動員。

全紅嬋父母都是農民，且母親因為遭遇過車禍，常年需要治病，全紅嬋還有弟弟和妹妹，一家人生活窘迫。而清貧的家庭也讓全紅嬋從小就比較懂事，當她知道跳水有可能改變自己的命運時，就暗下決心，一定要跳出個名堂。

在其他小隊員都忍受不住訓練艱苦偷懶時，全紅嬋總默默加練。奪金後，全紅嬋接受採訪表示，「想給她（媽媽）治病。

全紅嬋受訪時還透露，「從來沒去過遊樂園，放假想要玩，但太貧困過去只能待在家裡，沒去過遊樂園。」這次奧運，是全紅嬋第一次出國參加比賽，卻在決賽時跳出24個10分，並打破陳若琳保持的總分紀錄奪冠。

東京奧運 樂園 中國

上一則

東奧／最燒錢運動 馬術選手還要自己付飼料、獸醫費

下一則

東奧／選手圓夢舞台 88國奪牌、63國摘金皆寫新紀錄

延伸閱讀

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
東奧／美國女籃79：59大勝塞爾維亞 輕鬆晉級金牌戰

東奧／美國女籃79：59大勝塞爾維亞 輕鬆晉級金牌戰
福原愛享破格待遇 擔任東奧球評日賺近萬美元

福原愛享破格待遇 擔任東奧球評日賺近萬美元
東奧／14歲全紅嬋上演水花消失術 3跳滿分奪金 總分破世界

東奧／14歲全紅嬋上演水花消失術 3跳滿分奪金 總分破世界

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

2021-08-06 03:30
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
管晨辰。（路透）

東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

2021-08-03 19:29
墨西哥知名跳水選手查維茲在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場。圖為查維茲先前比賽畫面。（路透）

東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人

2021-07-30 23:57

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控
申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢

申請作業延宕 10萬綠卡恐作廢