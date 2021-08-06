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東奧／超市打工賺經費 她跑出最佳成績爆粗口紅了

體育新聞組／綜合報導
來自澳洲的短跑女將戴伊在女子200公尺準決賽中以22秒56成績名列第4，無緣晉級決賽，但仍創下澳洲史上第8的新紀錄。（路透）
來自澳洲的短跑女將戴伊在女子200公尺準決賽中以22秒56成績名列第4，無緣晉級決賽，但仍創下澳洲史上第8的新紀錄。（路透）

來自澳洲的短跑女將戴伊（Riley Day）在2日的女子200公尺準決賽中以22秒56成績名列第4，無緣晉級決賽，但除了刷新個人最佳成績，也創下澳洲史上第8的新紀錄，沒有贊助商資助的她過去長期在超商打工，為的就是籌措經費出國比賽，賽後採訪的一句「Holy shit！」也讓她一夕爆紅，成為澳洲家喻戶曉的人物。

21歲的戴伊在創下個人最佳成績後，於賽後採訪時放聲大喊：「Holy shit！」、「我的狀態從沒這麼好過，我希望這秒數足夠讓我晉級決賽，太棒了。」儘管最後飲恨未能晉級，她仍表示「我想要成為最棒的選手，沒有人可以阻擋我。」

由於還是大學生的戴伊沒有任何贊助商資助，除了訓練，她還得在昆士蘭當地的沃爾斯超市打工賺取比賽經費，採訪時她對著鏡頭表示：「如果你真的那麼想要了解我，這是我的Instagram，我把一切都po在上面。」短短兩天內戴伊的粉絲人數從2萬1到7萬，成長了超過三倍，而該超市也收到數千則網友留言，表示要他們替自家員工提供些資金贊助。

沃爾斯超市隨後也做出回覆：「我們為戴伊在奧運場上的表現感到十分驕傲，我們將會提供她在東京的財務補助，也期待她在田徑場上邁出下一步時，有機會繼續支持她。」戴伊本人則十分務實，她感謝超市在她出國比賽的這段期間仍舊支付她薪水作為比賽資金，並表示歸國後還會繼續回店家打工，「我對此非常感激。」

澳洲 超商

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