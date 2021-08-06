東奧／46歲2中年大叔出賽滑板圓夢 22歲美後輩：了不起

丹麥葛利夫堡46歲在滑板界已是大叔級。（路透）

東京奧運 滑板賽，18歲澳洲好手帕瑪（Keegan Palmer）在男子公園賽決賽以95.83分的高分奪金，成為該國首位奧運滑板金牌得主；但這項以年輕人為主的奧運新增運動種類，出現兩位46歲中年大叔參賽，奮戰精神博得不少掌聲。

東奧滑板賽前3個項目依序是男子街式賽、女子街式賽、女子公園賽，都被日本 抱走金牌，一共拿到3金1銀1銅，女子公園賽前3名四十住櫻、開心那、英國選手布朗（Sky Brown）加起來44歲，尤其開心那只有12歲，不但創下本屆奧運年紀最小奪牌紀錄，更是日本代表團在歷屆奧運最年輕的奪牌選手。

5日進行的男子公園賽預賽第4組，來自丹麥的葛利夫堡（Rune Glifberg）、南非 選手歐柏霍則（Dallas Oberholzer）都年滿46歲，在分組20名選手中分別以37.61、24.08分墊底，無法更上一層樓。

但這兩位老將過去在國際賽身經百戰，吸引不少年輕人注意，在日本網路上造成話題，「很酷，46歲的夢想」、「永不放棄」、「看到46歲的南非代表讓我哭了」，同樣未晉級的22歲美國選手萊特（Zion Wright）也說：「看到葛利夫堡這種年紀還在比賽，和年輕人一起打拚，實在很了不起。」