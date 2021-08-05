東奧／「球技出眾的一群陌生人」美男籃爭金戰有隱憂

美國男籃在東京奧運準決賽面對澳洲隊，在杜蘭特（左）全場獨拿23分9籃板2助攻2抄截的帶領下逆轉勝，率先闖進金牌戰，布克命中三分球後與他擊掌慶祝。（記者余承翰／東京攝影）

美國 男籃代表隊在東京奧運 四強戰97：78擊敗澳洲晉級冠軍爭霸戰，將在美東周五晚間對決法國爭金，不過全隊缺乏團體經驗仍是一大隱憂。

奧運與NBA 賽程接近，在第一場比賽開打的前24小時，甚至有三名球員因NBA總冠軍賽還未抵達日本。這也顯示美國雖然擁有世界最優秀的球星，但團隊訓練與磨合不足，成為爭金路上的劣勢。

美國隊以19分之差擊敗澳洲的比賽過程中，一度落後達15分。雖然靠著強勢的進攻逆轉，但美國隊防守雜亂無章，奧運幾場比賽打下來，美國隊宛如球技出眾的一群陌生人，扛下了奪金的重責大任。

總教練波波維奇(Gregg Popovich)表示：「對手給我們製造了很多麻煩；我們看起來就像從未一起打過球，但就某部分來說，情況確實是這樣沒錯。」

美國隊在奧運前的熱身賽敗給奈及利亞和澳洲，雖然預期在奧運正式開戰前，情況會有所好轉，但效果仍然有限。美國隊在開幕戰敗給了以NBA球員為主體，但已集訓一個月的法國隊。

澳洲球員：看不到美團隊化學效應

澳洲球員賽布爾(Matisse Thybulle)就說：「第一次與他們交手，還沒能看到團隊化學效應。」上一次美國在2004年雅典奧運以銅牌作收，也是同樣的狀況。當時美國隊就已承認，靠著NBA球星出戰國際賽，已不是冠軍的保證。其他國家不僅實力有所提能，更有其他NBA國際球員助陣。波波維奇日前也說：「每一年的實力差距都在縮小，現在有越來越多來自世界各地的頂尖好手挑戰NBA。」

不過雅典奧運後，美國隊展開復仇之旅，2008年北京奧運的陣容，詹姆斯(LeBron James)等球星也參加了2006年世界杯和2007年美洲杯，成功奪回金牌；接下來三屆奧運和世界杯，共繳出50勝1敗的恐怖佳績。

然而東京奧運的成員中，僅有兩人曾參加2019年世界杯。與法國隊的金牌之爭，預料將是一場艱困的復仇之戰。

另外，過去三屆奧運全都站上頒獎台，但還在尋求隊史首金的美國女子排球代表隊，將在四強對戰塞爾維亞。若晉級金牌戰，對手將是巴西與南韓之間的勝方。