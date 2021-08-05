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東奧／奧運獎牌盒也太漂亮了吧 看日本工藝美學

記者楊詩涵／綜合報導
溫潤的靛色奧運獎牌盒，蘊藏了日本的工藝美學。（取材自推特）
溫潤的靛色奧運獎牌盒，蘊藏了日本的工藝美學。（取材自推特）

東京奧運賽事即將邁入尾聲，選手們為了摘金，在賽程上迸發的是經年累月的努力，而本屆奧運由工藝、美學兼容的國家日本主辦，開幕式的許多創意表演令人印象深刻，獲獎者所拿到的奧運獎牌、獎牌盒，更蘊藏著全日本民眾的誠意協力與職人精神。

透過2020東京奧運委員會向專業設計師、學生徵件，共徵得400多件參賽作品，奧運獎牌最後由來自大阪的川西純市作品勝出，靈感來自運動員日常付出的努力，外型以打磨、發光的原石作為輪廓，象徵光亮、光彩，材質反射來自四面八方的光線，意指選手在揮汗之餘的能量，與支持者群體的光芒，也呼應川西純市「光輝」、「選手的活力」、「多樣性與調和」的主題發想。而根據國際奧委會的規範，獎牌正、反面也涵蓋了以下元素，包括希臘神話中的勝利女神妮姬（Nike）圖像、夏季奧林匹克運動會東京2020字樣，以及五環標誌。

工業設計師吉田真也和北海道山上木工協力打造的奧運獎牌盒。（取材自推特）
工業設計師吉田真也和北海道山上木工協力打造的奧運獎牌盒。（取材自推特）

懸繫獎牌的緞帶，印有和諧的方格圖案，亦即在江戶時期所定名的「市松模樣（いちまつもよう）」，以及現代和服布層配色（襲の色目）中的圖騰變化，並以低碳製造，支持環保永續。延續了大和美學的實用性，緞帶表面有凸起的矽膠線條設計、獎牌側面也以手觸凹點細節，讓視障人士以手觸摸就能辨識金銀銅牌之別。

此外，獎牌不僅來自資源回收再製，也創下奧運史上首度號召全民一起投入製作獎牌的紀錄，在2017年4月開始，奧委會即發表了「都市礦山！大家的獎牌」計畫，在全日本募集了整整2年、總計回收78,985萬噸廢棄手機和小型家電，作為奧運獎牌的原物料，經過分類、拆除、電解及熱分解之後，最終煉出大約32公斤黃金、4100公斤銀與2,700公斤銅，用以因應奧運的5千枚獎牌所需。

工業設計師吉田真也和北海道山上木工協力打造的奧運獎牌盒。（取材自推特）
工業設計師吉田真也和北海道山上木工協力打造的奧運獎牌盒。（取材自推特）

由此可知，奧運獎牌並非以純金、純銀、純銅製成，而是使用回收電器金屬創作，因此前幾日在在東奧賽程的跳高項目，臨時由卡達的「跳高王子」巴爾辛（Mutaz Barshim）和義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）並列金牌，超越勝負的運動家精神令人感動，主辦單位也需要立刻再送一面金牌去到日本金澤，由工匠進行「貼金」的動作；在國際奧會的規定中，金牌僅需含6公克的真金即可，因此每面金牌的造價大約是5萬日圓，而它的重量是446公克，比想像中來得重，卻是選手心中夢幻的不能承受之輕。

而這之中有個趣味卻也令人震驚的事實，在近8萬噸廢棄回收當中，除了數位相機、遊戲主機、筆電之外，竟包括了NTT Docomo在門市回收的621萬支手機。2010年溫哥華冬季奧運時，獎牌中即象徵性地運用1.5%廢棄電路板材料，到2016年里約奧運製作銀牌、銅牌時，則已包括30%回收材料；到本屆奧運，已達每面獎牌都使用了100%回收材料製作，即使放置獎牌的阿波藍色扇形托盤，都是來自可回收材質，用以契合本屆奧運對環境永續的理念，東京奧委會表示，「希望透過獎牌製作，喚醒人們對保護地球資源、電子垃圾回收的重視。」

奧運獎牌盒材質為北海道水曲柳木，再透過工匠手工打造。（取材自推特）
奧運獎牌盒材質為北海道水曲柳木，再透過工匠手工打造。（取材自推特）

手掌般大的收納盒內藏玄機，工匠在盒身、盒蓋共鑲嵌12顆磁石。盒底共有4個洞孔、各自嵌入2顆磁石，總計8顆，嵌入磁石後，再用小木椿封實，打磨到肉眼幾乎看不到封孔的縫隙；盒蓋則有4個孔洞、4顆磁石，因此，向右滑開盒蓋時，因磁吸力作用，獎牌和盒蓋會左右形成如同奧運五環並列的交錯，因此在製作過程，磁石是否能準確上下對準、誤差低於0.05公分，也考驗著工匠的精準度。

溫潤的靛色奧運獎牌盒，蘊藏了日本的工藝美學。（取材自推特）
溫潤的靛色奧運獎牌盒，蘊藏了日本的工藝美學。（取材自推特）

獎牌盒身來自北海道獨有的水曲柳木，將木材切割成圓餅形，再刨空中間部分，顏色則是來自日本浮世繪藝術中的靛色，用以表現傳統文化。融合日本文化與技術，透過一個個溫潤、溫暖的獎牌收納盒，讓人體會為比賽付出的傳統工匠、和運動員強大而美麗的能量，各自都全力以赴地達成了目標。

北海道網走的山上木工，擔綱製作東京奧運獎牌盒。（取材自推特）
北海道網走的山上木工，擔綱製作東京奧運獎牌盒。（取材自推特）

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