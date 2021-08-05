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選手金牌被咬 東奧組委會：除瑕疵外無法更換

中央社東京5日綜合外電報導
日本名古屋市長河村隆之今天接見獲東奧女壘金牌的20歲投手後藤希友時，拉下口罩大口咬奧運金牌。圖／截自富士新聞網YouTube影片畫面
日本名古屋市長河村隆之今天接見獲東奧女壘金牌的20歲投手後藤希友時，拉下口罩大口咬奧運金牌。圖／截自富士新聞網YouTube影片畫面

日本名古屋市長河村隆之昨天大口咬下東奧女壘20歲投手後藤希友金牌引眾怒，不少日本網友希望能換一面金牌給後藤。不過，東奧組織委員會今天表示，除製造瑕疵外無法更換。

河村隆之4日接見後藤希友時，竟拉下口罩大口咬後藤的奧運金牌，引發網友批評太失禮，應該換一面新獎牌給後藤；還有民眾致電名古屋市政府表達不滿。

日本時事通信社報導，東奧暨帕運組織委員會今天表示，有關金牌被咬一事，並不屬於可以更換一面新獎牌的對象。

組織委員會表示，目前僅針對獎牌出現製造瑕疵的情況，可以提供選手無償更換，「除此之外（例如因為個人行為造成金牌留下齒痕等）都不屬於可更換的對象」。

不少運動員有咬金牌的習慣。美國高球選手謝奧菲勒（Xander Schauffel...
不少運動員有咬金牌的習慣。美國高球選手謝奧菲勒（Xander Schauffele）1日在東奧高爾夫項目以一桿險勝拿下金牌，激動咬金牌。(美聯社)

組織委員會發言人高谷正哲今天在記者會上，面對能不能換發一面新獎牌給後藤時說，「不予置評」。

讀賣新聞報導，河村今天下午受訪時公開致歉說，「我玷汙了經過長期努力所獲得的金牌，在此由衷表達歉意」。

談到為什麼會想要去咬選手的金牌，河村說，「自己在體育方面留下不少遺憾，所以對金牌一直有所憧憬」，然後就在那一瞬間做了這個舉動。

對外界有人批評咬選手金牌簡直是性騷擾，河村說，自己不認為這樣算是性騷擾或職權霸凌。

後藤效力的壘球母隊豐田汽車公司，今天以社長豐田章男名義向河村提出抗議文件；名古屋副市長杉野綠（Midori，音譯）等人今天下午帶著河村的書面道歉文件，親赴位於愛知縣豐田市的豐田汽車公司，河村本人並未現身。

河村今天也致電日本奧林匹克委員會（JOC）主席山下泰裕，為自己的爭議行為致歉。

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