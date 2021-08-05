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奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍

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曾因重傷生命垂危 英13歲滑板天才少女是日英混血兒

聯合新聞網 楊詩涵
布朗創下英國最年輕奧運參賽者的紀錄。圖／取自IG @skybrown
布朗創下英國最年輕奧運參賽者的紀錄。圖／取自IG @skybrown

在本屆東奧的滑板女子公園賽中，金銀銅牌分別由四十住櫻、開心那、英國選手布朗（Sky Brown）拿下，其中12歲的開心那創下本屆奧運年紀最小的奪牌紀錄，也是日本代表團在歷屆奧運最年輕的奪牌選手；而日英混血的布朗，年僅13歲，是英國史上最年輕的夏季奧運選手，自學出師在本屆奧運奪下銅牌。

布朗享受著比賽，也在她的IG寫下，「可以在全世界面前展現滑板的美麗與創意，讓我感到很振奮，也期待有更多女孩一起加入這有趣的運動項目。」而年僅13歲的布朗儼然小網紅，在IG有122萬粉絲追蹤，自介是滑板、衝浪、舞蹈以及歡笑和玩得愉快，和9歲的弟弟Ocean Brown常一起可愛入鏡，也像他們的名字天空、大海一般，有著遼闊自由的氛圍，以下是關於布朗的5件小事。

➤東奧／13歲滑板女孩奪銅 英最年輕奧運得主

★日英混血兒、往返美日兩地

布朗的父親是英國人、他10幾歲時就移民美國，後來和布朗的母親在日本認識，目前全家定居日本宮崎，往返於美、日之間，在美國的居所位於加州聖地牙哥鄰近的Oceanside。

因為父親喜歡滑板運動，也曾參加過業餘選手比賽，促成布朗開始接觸滑板運動。

★奧運賽前一年受傷、一度性命垂危

布朗典型的一天，是在公園練習滑板3小時中度過。

2020年5月，布朗在訓練期間嚴重摔傷，造成頭骨骨折、左手臂和手腕骨折，心臟、肺部出現撕裂傷，一度危及生命，她父親表示布朗能活下來相當幸運，她的樂觀、堅強也讓醫療團隊感到震驚，但也因為東京奧運受疫情影響而推遲一年舉行，布朗才得以參賽。

而在奧運預選賽前，布朗再次跌倒、摔斷了手臂，但打著石膏的布朗，在預賽中取得第一。

東京奧運滑板項目公園賽決賽，19歲的四十住櫻(中)以60.09分奪金；12歲的開...
東京奧運滑板項目公園賽決賽，19歲的四十住櫻(中)以60.09分奪金；12歲的開心那(左)以59.04分奪下銀牌；(右)的到銅牌的是13歲的布朗。(路透社)

★英國年紀最輕奧運選手和獎牌得主

在4歲的時候，透過爸爸將布朗練習滑板的一段影片上傳到臉書，引起高度關注。布朗第一次參加奧運會預選賽，是在加州的Long Beach，當時她只有10歲。

2019年布朗11歲的時候，已經完成滑板高難度動作，在一年一度的X Games極限運動中，成為第一個在X Games上成功完成外轉540（a frontside 540）的女滑板選手，在空中轉體一圈半。

此外，布朗參加東京奧運，也創下英國最年輕選手參賽的歷史，之前是游泳選手辛頓（Margery Hinton）的參賽記錄，辛頓在1928年參加阿姆斯特丹奧運比賽時也是13歲（13歲零44天），但布朗則是13歲零28天；不僅如此，布朗還贏得了一面奧運銅牌，在此之前，英國在夏季奧運會贏得獎牌的最年輕紀錄者，是莎拉哈德卡斯爾（Sarah Hardcastle）15歲時，在1984年洛杉磯奧運會上獲得游泳的銀牌和銅牌。

★衝浪愛好者

除了滑板，布朗也熱中衝浪，待在加州的時間，她美好一天的開始，經常就是早上5點起床，和父親、弟弟一起去享受衝浪的樂趣，她也曾經在IG表示，她的臉常常曬傷，因為她太喜歡笑、也太喜歡衝浪。

布朗在加州的家時，會在Oceanside海邊衝浪。圖／取自IG @skybrow...
布朗在加州的家時，會在Oceanside海邊衝浪。圖／取自IG @skybrown

★曾經是真人秀冠軍

喜歡唱歌、跳舞的布朗，2018年和職業選手 JT Church一起參加美國《與星共舞》少年組（Dancing with the Stars：Juniors in 2018）比賽，並且拿到冠軍。

此外，她在2020年養傷期間，還曾經發行過一支單曲《女孩（Girl）》，同時出版一本名為《Sky's the Limit》書籍，封面的宣傳語是「來自一名年輕冠軍的至理名言」。

東京奧運 英國 加州

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