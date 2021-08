曾因重傷生命垂危 英13歲滑板天才少女是日英混血兒

布朗創下英國最年輕奧運參賽者的紀錄。圖/取自IG @skybrown

在本屆東奧的滑板女子公園賽中,金銀銅牌分別由四十住櫻、開心那、英國 選手布朗(Sky Brown)拿下,其中12歲的開心那創下本屆奧運年紀最小的奪牌紀錄,也是日本代表團在歷屆奧運最年輕的奪牌選手;而日英混血的布朗,年僅13歲,是英國史上最年輕的夏季奧運選手,自學出師在本屆奧運奪下銅牌。

布朗享受著比賽,也在她的IG寫下,「可以在全世界面前展現滑板的美麗與創意,讓我感到很振奮,也期待有更多女孩一起加入這有趣的運動項目。」而年僅13歲的布朗儼然小網紅,在IG有122萬粉絲追蹤,自介是滑板、衝浪、舞蹈以及歡笑和玩得愉快,和9歲的弟弟Ocean Brown常一起可愛入鏡,也像他們的名字天空、大海一般,有著遼闊自由的氛圍,以下是關於布朗的5件小事。

★日英混血兒、往返美日兩地

布朗的父親是英國人、他10幾歲時就移民美國,後來和布朗的母親在日本認識,目前全家定居日本宮崎,往返於美、日之間,在美國的居所位於加州 聖地牙哥鄰近的Oceanside。

因為父親喜歡滑板運動,也曾參加過業餘選手比賽,促成布朗開始接觸滑板運動。

★奧運賽前一年受傷、一度性命垂危

布朗典型的一天,是在公園練習滑板3小時中度過。

2020年5月,布朗在訓練期間嚴重摔傷,造成頭骨骨折、左手臂和手腕骨折,心臟、肺部出現撕裂傷,一度危及生命,她父親表示布朗能活下來相當幸運,她的樂觀、堅強也讓醫療團隊感到震驚,但也因為東京奧運 受疫情影響而推遲一年舉行,布朗才得以參賽。

而在奧運預選賽前,布朗再次跌倒、摔斷了手臂,但打著石膏的布朗,在預賽中取得第一。

東京奧運滑板項目公園賽決賽,19歲的四十住櫻(中)以60.09分奪金;12歲的開心那(左)以59.04分奪下銀牌;(右)的到銅牌的是13歲的布朗。(路透社)

★英國年紀最輕奧運選手和獎牌得主

在4歲的時候,透過爸爸將布朗練習滑板的一段影片上傳到臉書,引起高度關注。布朗第一次參加奧運會預選賽,是在加州的Long Beach,當時她只有10歲。

2019年布朗11歲的時候,已經完成滑板高難度動作,在一年一度的X Games極限運動中,成為第一個在X Games上成功完成外轉540(a frontside 540)的女滑板選手,在空中轉體一圈半。

此外,布朗參加東京奧運,也創下英國最年輕選手參賽的歷史,之前是游泳選手辛頓(Margery Hinton)的參賽記錄,辛頓在1928年參加阿姆斯特丹奧運比賽時也是13歲(13歲零44天),但布朗則是13歲零28天;不僅如此,布朗還贏得了一面奧運銅牌,在此之前,英國在夏季奧運會贏得獎牌的最年輕紀錄者,是莎拉哈德卡斯爾(Sarah Hardcastle)15歲時,在1984年洛杉磯奧運會上獲得游泳的銀牌和銅牌。

★衝浪愛好者

除了滑板,布朗也熱中衝浪,待在加州的時間,她美好一天的開始,經常就是早上5點起床,和父親、弟弟一起去享受衝浪的樂趣,她也曾經在IG表示,她的臉常常曬傷,因為她太喜歡笑、也太喜歡衝浪。

布朗在加州的家時,會在Oceanside海邊衝浪。圖/取自IG @skybrown

★曾經是真人秀冠軍

喜歡唱歌、跳舞的布朗,2018年和職業選手 JT Church一起參加美國《與星共舞》少年組(Dancing with the Stars:Juniors in 2018)比賽,並且拿到冠軍。

此外,她在2020年養傷期間,還曾經發行過一支單曲《女孩(Girl)》,同時出版一本名為《Sky's the Limit》書籍,封面的宣傳語是「來自一名年輕冠軍的至理名言」。