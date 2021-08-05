從泥濘小路到奧運男子800公尺 肯亞柯利爾奪金

肯亞選手柯利爾4日在東奧男子800公尺以1分45秒6成績勇奪金牌，為肯亞本屆奧運國家代表隊贏得第一面金牌。美聯社

肯亞選手柯利爾4日在東奧男子800公尺以1分45秒6成績勇奪金牌，為肯亞本屆奧運 國家代表隊贏得第一面金牌。

26歲的柯利爾（Emmanuel Korir）5年前還只是一名喜愛在鄉間泥濘小路上奔跑的普通農村年輕人，意外遇見生命中的貴人－1988年首爾奧運男子800公尺金牌得主、也是肯亞人的伊倫（Paul Ereng），並幸運成為伊倫的學生，學習長跑技巧。

肯亞「國家日報」（Daily Nation）今天引述伊倫表示，他是在一次球探任務中偶然發現了柯利爾。

他說：「當時柯利爾的800公尺跑了1分46秒2，引起我的興趣。 我通常是招收1分50秒的運動員，讓他們成為優秀的跑步者，從未收過1分46秒的。見到柯利爾，我馬上知道可以很快地將他提升到另一個水平。」

伊倫於1988年首爾奧運獲得金牌後，受聘前往美國 擔任教練，目前是德州 大學艾巴索分校（University of Texas at El Paso，UTEP）的田徑教練。

2016年8月伊倫將柯利爾帶到UTEP奠定田徑基礎，同時展開800公尺特訓。訓練期間雖然受傷但仍然贏得幾場大學競賽。爾後，柯利爾將注意力轉移到400公尺競賽上。

伊倫說：「柯利爾在大學舉行的一次小型400公尺比賽上讓我們大吃一驚。我們看到他從最後一個彎道跑到最後的直道抵達終點時，記分牌上出現44秒69，全場歡聲雷動。」

耀眼成績的背後是無數的汗水與淚水。2017年在倫敦舉行的世界田徑錦標賽（World Athletics Championships），柯利爾身負嚴重背傷咬牙堅持到最後，成績不佳，令人心痛。

伊倫帶他回美國治療背傷，期待能夠有機會再度恢復往日榮光。然而事與願違。

2018年柯利爾恢復健康並且在一連串賽事中表現優異。但是在為2019年於卡達首都杜哈（Doha）舉行的世界田徑錦標賽積極準備的時候，竟遭逢一場意外，只好忍痛放棄比賽。

2020年柯利爾處於最佳狀態，但隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行，奧運被迫延期，讓選手十分無奈。

伊倫表示，柯利爾的優勢是擁有400公尺速度。只要他能夠早點進入第一賽道便能利用擅長的最後衝刺，贏得比賽。

如今伊倫的高足柯利爾榮獲奧運金牌，師徒雙雙成為奧運男子800公尺金牌得主。