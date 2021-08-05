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東奧／中國乒乓球女團迎戰日本 拿下四連冠

東奧／比賽火熱進行 各國奪牌選手道出心理壓力

中央社／東京5日綜合外電報導
拜爾絲。 歐新社
拜爾絲。 歐新社

東京奧運在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球延燒之際舉辦，註定它在歷史上獨特的地位，體育選手的心理健康也成為公開討論的議題。

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）的心理健康問題就在這次奧運引發熱烈討論；英國「蛙王」比提（Adam Peaty）宣布將休假一個月，調養心理健康。

拜爾絲決定退出6項體操項目決賽中的其中5項，有許多人力挺她的決定，但也受到其他人訕笑。

24歲的拜爾絲說：「我的心理和身體健康比我能贏得的獎牌還重要。」拜爾絲生涯奪下奧運4面金牌，累積7面奧運獎牌。

英國泳將比提（Adam Peaty）本週初宣布暫別泳池，並提到拜爾絲退賽的心理問題時說「壓力真的很大」。

比提在推特發文說：「這不是一般的工作。壓力真的很大，金錢買不到快樂。」比提在東奧拿下兩金一銀。

他說：「我決定休假，因為就我記憶所及，我一直非常努力。我平均每年僅休息2星期，過去7年都是如此。」

在東奧奪5金的美國游泳選手德萊賽爾（Caeleb Dressel）也表示，在奧運面臨「可怕的」壓力和期待。

「每天早上我起床，從我口中說出的第一句話不是『喔，我好興奮』，有時候是『今天一定會很糟糕』。」

認為心理疾病是軟弱表現的汙名，讓心理健康議題一直到近期還是籠罩在陰影下，儘管運動員面臨的壓力日益受到關注，依舊有人對比提的聲明給予負面批評。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）感謝拜爾絲「做為榜樣，告訴全世界將心理健康放在優先是可以接受的」。

東京奧運 拜爾絲 美國

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