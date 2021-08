東奧／腿傷拒輪椅仍完賽 英7項全能選手上演最動人一幕

東奧女子七項全能賽事中,來自英國 的選手湯普森(Katarina Johnson-Thompson)4日在進行200公尺項目時小腿不慎拉傷,正當大會推著輪椅請她退場時,她拒絕就此放棄,忍痛跑完全程。

湯普森忍痛跑完全程。(歐新社)

湯普森曾在2019年的杜哈世錦賽拿下女子七項全能金牌,然而卻在東奧延期的2020傷了腳跟腱,這段期間她努力復健,就是為了趕上今年的東京奧運 ,卻在4日的比賽中意外拉傷右腿。

An injury during the women's heptathlon wasn't going to stop Katarina Johnson-Thompson from crossing the finish line.



(via @NBCOlympics) pic.twitter.com/8yb6FMAfy2