東奧／腿傷拒輪椅仍完賽 英7項全能選手上演最動人一幕
東奧女子七項全能賽事中，來自英國的選手湯普森（Katarina Johnson-Thompson）4日在進行200公尺項目時小腿不慎拉傷，正當大會推著輪椅請她退場時，她拒絕就此放棄，忍痛跑完全程。
湯普森曾在2019年的杜哈世錦賽拿下女子七項全能金牌，然而卻在東奧延期的2020傷了腳跟腱，這段期間她努力復健，就是為了趕上今年的東京奧運，卻在4日的比賽中意外拉傷右腿。
An injury during the women's heptathlon wasn't going to stop Katarina Johnson-Thompson from crossing the finish line.— SportsCenter (@SportsCenter) August 4, 2021
(via @NBCOlympics) pic.twitter.com/8yb6FMAfy2
在200公尺項目時，湯普森在彎道衝刺不慎拉傷右小腿當場倒地，大會也趕緊出動輪椅與防護員，不過她拒絕坐上輪椅，最後忍痛通過終點，完成比賽，成為本屆東奧賽事最動人一幕。
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