我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美國女足4：3澳洲 首次在奧運拿銅牌

新冠何時消失？醫：史上只有2傳染病曾完全消失

東奧／美男籃絕地反攻 杜蘭特距安東尼3金紀錄差一步

記者劉肇育／綜合報導
杜蘭特。（新華社）
杜蘭特。（新華社）

東京奧運男籃四強賽在5日登場，美國男籃隊靠著多點開花的攻勢以97：78擊敗曾在熱身賽擊退他們的澳洲隊，連續四屆奧運都挺進到金牌戰，而攻下全場最高23分的杜蘭特（Kevin Durant），更有機會成為繼安東尼（Carmelo Anthony）後，第二位拿下三屆奧運男籃金牌的選手。

儘管今年成軍後一度飽受質疑，甚至在熱身賽吞下2連敗後遭受不少輿論攻擊，但美國男籃在今年東京奧運仍是一路過關斬將，今天碰上本屆賽事原本奪冠呼聲相當高的澳洲，靠著第三節的一陣狂轟猛炸，打出32：10的攻勢奠定勝基，成為首支挺進金牌戰的隊伍，也是連續第四屆挺進到金牌戰。

而今天美國對陣中共有4人得分來到雙位數，其中以杜蘭特的23分、9籃板表現最亮眼，而他只要再領軍拿下一勝，就能成為繼安東尼後，第二位在奧運男籃賽事奪下三金的球員。

談到今年美國隊在不被看好的情況下仍是挺進到金牌戰，杜蘭特賽後說：「從我們開始集訓的第一天就不斷在談論這件事，我們都相當期待這一刻。很多人或許都對我們感到失望，甚至不覺得我們能夠再一次打進金牌戰。」

不過杜蘭特也強調，這樣的質疑聲浪反而成為今年美國隊的動力，「我們有責任阻止一切質疑聲音，我們要做的只有擔心球員休息室內和跟我們一起展開旅程的這些人想法，然後看看我們是否能夠完成這次的任務。」

假使杜蘭特能帶領美國隊完成4連霸，他也將成為繼安東尼後，奧運男籃史上第二位達成三金紀錄的球員，曾四度參與奧運的安東尼，生涯代表美國隊參與31場奧運賽事，拿下336分，投進113球，抓下125籃板，投進53顆罰球都創下美國隊的紀錄。

東京奧運 美國 澳洲

上一則

東奧／美國400接力預賽爆冷出局 名將路易斯批「難堪」

下一則

東奧／美國女足4：3澳洲 首次在奧運拿銅牌

延伸閱讀

東奧／美國男籃97：78痛宰澳洲 晉級金牌戰

東奧／美國男籃97：78痛宰澳洲 晉級金牌戰
杜蘭特挺身 美男籃扳倒西班牙 苦戰晉四強

杜蘭特挺身 美男籃扳倒西班牙 苦戰晉四強
東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強

東奧／杜蘭特29分 美國男籃逆轉西班牙挺進4強
東奧／破美男籃奧運總分紀錄 杜蘭特：有跟他偷學幾招

東奧／破美男籃奧運總分紀錄 杜蘭特：有跟他偷學幾招

熱門新聞

東奧獎牌榜誰與爭鋒。（美聯社）

1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次

2021-08-05 03:30
苗族少女李蘇妮29日在東京奧運競技體操女子全能決賽中，以總分57.433勇奪第一，為美國隊守住金牌。美聯社

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

2021-07-29 10:22
父母的期待一直是李蘇妮不斷打拚、奮鬥的動力。圖為她29日在女子體操全能決賽中取得佳績後對著電視鏡頭，向遠在家鄉收看轉播的父母比愛心圖案。(路透)

東奧／父親癱瘓 親人染疫亡…李蘇妮靠毅力撐到奧運

2021-07-29 23:18
中國隊主教練郎平（左二）與球員袁心玥在比賽後。(新華社)

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

2021-08-02 20:04
7月26日東京奧運，中國選手陳清晨（左）／賈一凡在得分後慶祝。新華社

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

2021-07-28 10:45
墨西哥知名跳水選手查維茲在參加東奧女子3公尺跳板跳水預賽時，疑似重心不穩，導致沒辦法完成有效動作，最後拿到0分收場。圖為查維茲先前比賽畫面。（路透）

東奧／跳水烏龍 墨國女將「腳一滑」0分 教練氣炸走人

2021-07-30 23:57

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件
快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議

快看世界／奧運獎牌榜誰排第一？美國媒體算法惹議