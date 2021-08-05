東奧／美男籃絕地反攻 杜蘭特距安東尼3金紀錄差一步

杜蘭特。（新華社）

東京奧運 男籃四強賽在5日登場，美國 男籃隊靠著多點開花的攻勢以97：78擊敗曾在熱身賽擊退他們的澳洲 隊，連續四屆奧運都挺進到金牌戰，而攻下全場最高23分的杜蘭特（Kevin Durant），更有機會成為繼安東尼（Carmelo Anthony）後，第二位拿下三屆奧運男籃金牌的選手。

儘管今年成軍後一度飽受質疑，甚至在熱身賽吞下2連敗後遭受不少輿論攻擊，但美國男籃在今年東京奧運仍是一路過關斬將，今天碰上本屆賽事原本奪冠呼聲相當高的澳洲，靠著第三節的一陣狂轟猛炸，打出32：10的攻勢奠定勝基，成為首支挺進金牌戰的隊伍，也是連續第四屆挺進到金牌戰。

而今天美國對陣中共有4人得分來到雙位數，其中以杜蘭特的23分、9籃板表現最亮眼，而他只要再領軍拿下一勝，就能成為繼安東尼後，第二位在奧運男籃賽事奪下三金的球員。

談到今年美國隊在不被看好的情況下仍是挺進到金牌戰，杜蘭特賽後說：「從我們開始集訓的第一天就不斷在談論這件事，我們都相當期待這一刻。很多人或許都對我們感到失望，甚至不覺得我們能夠再一次打進金牌戰。」

不過杜蘭特也強調，這樣的質疑聲浪反而成為今年美國隊的動力，「我們有責任阻止一切質疑聲音，我們要做的只有擔心球員休息室內和跟我們一起展開旅程的這些人想法，然後看看我們是否能夠完成這次的任務。」

假使杜蘭特能帶領美國隊完成4連霸，他也將成為繼安東尼後，奧運男籃史上第二位達成三金紀錄的球員，曾四度參與奧運的安東尼，生涯代表美國隊參與31場奧運賽事，拿下336分，投進113球，抓下125籃板，投進53顆罰球都創下美國隊的紀錄。