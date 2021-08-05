東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

跨欄金牌選手麥勞夫林脫下運動裝束也是超辣正妹一枚，因此獲得「跨欄女神」封號。(取材自Instagram)

東京奧運 來到後半段，田徑類競賽陸續登場，來自美國 的跨欄好手席妮‧麥勞夫林(Sydney McLaughlin)賽前就是奪金熱門人選，但沒想到在日前的決賽中，她除了跑出第一名更打破世界紀錄。麥勞夫林不只能飆出極速，更是正妹一名，受到時尚 雜誌青睞登封，秀出超狂腹肌。

跨欄金牌選手麥勞夫林不只能飆出極速，更是正妹一名，受到時尚雜誌青睞登封，秀出超狂腹肌。(取材自Instagram)

➤➤➤東奧／女400米跨欄 美國金包銀 雙破世界紀錄

今年21歲的麥勞夫林在她生日的前夕，為自己和全世界都締造了新的紀錄，成功於東京奧運奪下400公尺女子跨欄賽中獲得金牌。她從小就開始練習短跑項目，2014年開始就猶如橫空出世，陸續的打破了青少年、青年的全國或世界紀錄，本來有資格代表美國參加該年國際田聯世界青年錦標賽，但因年齡太小而無法獲得參賽資格。足見麥勞夫林潛力無窮，而她轉為職業選手後，更是實力更更上一層樓，去年的奧運會選拔賽中就創造了世界紀錄；今年於東京奧運，更再破自己所保持的紀錄，讓人驚嘆不已。

而麥勞夫林讓人意外的不只是田徑場上的好成績，脫下運動裝束的她也是超辣正妹一枚，因此獲得「跨欄女神」封號，還在東京奧運前夕，受到雜誌邀請，拍攝一系列展現運動員力與美的時尚大片，並秀出長年鍛鍊後所擁有的腹肌。

充滿正向能量的V讓她獲得泰格豪雅青睞，成為品牌大使。(圖：TAG Heuer提供)

充滿正向能量的麥勞夫林還曾說過「我的身分不在於我贏了還是輸了比賽，或者我賺了多少錢，而是我所做的」，就是這樣的精神，讓她獲得泰格豪雅（TAG Heuer）青睞，成為品牌大使。因此，獲得奧運金牌更是她人氣倍增，短短數天內，Instagram帳號就暴漲了近30萬的粉絲。

而且私下的麥勞夫林也與許多正值青春年華的女孩一樣，十分在意自己的外表形象，不僅是穿著講究，更重視呈現的髮型。觀察她的Instagram就能發現，除了在比賽時會梳起包頭，其餘時間都會想辦法變換不同的風格。像是浪漫的大波浪捲髮，加上挑染，或是黑人風格的辮子頭，以及時髦又輕盈的小捲燙髮、中分長直髮等都嘗試過。由於長髮要變換不同風格，既耗時又費力，但為了愛漂亮，麥勞夫林可是一點都不怕苦，絕對是美髮控。