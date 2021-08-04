東奧雖新增滑板等項目 日本年輕人仍興趣缺缺

奧運公園滑板項目，日本選手四十住櫻獲得金牌，銀牌由日本少女開心那獲得，銅牌由英國選手布朗獲得。美聯社

本屆東京奧運 為吸引年輕人的關注，新增多項比賽項目包括滑板、衝浪與運動攀登等，不過即使地主國日本 獎牌大豐收，年輕人卻仍反應冷淡。

法新社報導，日本今年在滑板競賽可說是大豐收，先是22歲的堀米雄斗為日本贏得歷來首面滑板金牌，而13歲的西矢椛又在女子組的滑板賽事摘金，成為日本最年輕的奧運金牌得主。

隨後四十住櫻今天在公園滑板鍍金，銀牌則是年僅12歲的日本少女開心那。

不過對於味坂衛宮（Emiya Ajisaka）和他的同班同學而言，看電視台轉播的奧運實況不是優先選項。

這位13歲的青少年在距離奧運賽場不遠的運動公園與朋友踢足球 ，並告訴法新社記者：「我週遭真的沒有人談論奧運，我寧願看看YouTube、跟朋友瞎混和打電玩。」他並說只打算收看奧運足球項目的電視轉播。

他對同伴們說：「世界盃足球賽還比較有意思，是吧？」味坂的朋友也點頭稱是。

早在日本開始贏得包括衝浪銀牌與銅牌等獎牌之前，民調已顯示日本青年對於奧運興趣缺缺。

根據日本放送協會（NHK）2019年所做的民調，相較於60歲左右的受訪者85%對奧運「還算或非常」關注，20來歲的受訪者則是63%。

東京市一座攀岩體育館裡，24歲的網路工程師川崎亮（Ryo Kawasaki）說：「我不是不喜歡奧運，但是對我而言，奧運不是我的最優先選項，而且我不覺得非得要看實況轉播。若是放假，我打算四處旅遊走走逛逛並且泡個溫泉或者看看電影，之後若我還有多餘的閒暇時間，我可能才會看看奧運吧。」

大阪體育大學（Osaka University of Health and Sport Science）校長原田宗彥（Munehiko Harada）說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可說是造成「年輕人（對奧運）不感興趣的原因之一」。

因疫情迫使奧運延後一年，而且致使許多賽事不開放觀眾進場，抹煞許多年輕人實地觀賞他們熱衷的競賽項目的機會。