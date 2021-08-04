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只拿銀牌太沮喪...英國拳手領獎時把獎牌放口袋

中央社東京4日綜合外電報導
英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker，左一）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌，但他卻因對自己成績太失望，而在頒獎時不戴上獎牌。(Getty Images)
英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker，左一）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌，但他卻因對自己成績太失望，而在頒獎時不戴上獎牌。(Getty Images)

英國拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）今天在東京奧運男子輕重量級決賽摘下銀牌，但他卻因對自己成績太失望，而在頒獎時不戴上獎牌，形成選手在比賽後抗議自己的罕見場面。

路透社報導，24歲的惠塔克今天敗給衛冕金牌的古巴好手羅培茲（Arlen Lopez），頒獎時他不戴上銀牌，原因是不想讓自己返國時在同胞眼中看來像個輸家。

當頒獎喊到惠塔克的名字時，他兩手插在口袋、不情願地站上頒獎台，雙眼一直看著地面。等到他領銀牌時，他把吊帶整齊環繞獎牌，再一併放入口袋。

惠塔克告訴記者：「今早起床時，我真的相信自己會贏。銀牌感覺像失敗，所以我當時沒有慶祝的心情，我想現在也還沒有。」

24歲的惠塔克（Ben Whittaker，左）今天敗給衛冕金牌的古巴好手羅培茲...
24歲的惠塔克（Ben Whittaker，左）今天敗給衛冕金牌的古巴好手羅培茲（Arlen Lopez）。(Getty Images)

惠塔克在頒獎典禮過程中未戴上銀牌，但他離開賽場時，一名英國拳擊隊人員在他耳邊私語後，惠塔克拿出獎牌掛在頸上，再與媒體記者會面。

惠塔克說：「我為了家鄉所有人拚搏，雖然輸了，但我應該接受這個結果，把這面美麗的銀牌掛在頸上，露出微笑就是了。」

他並表示：「到頭來我還是贏家。...這就是我，我從小就被灌輸這個觀念。」

惠塔克今天整場比賽充滿熱力和決勝心，但他缺乏羅培茲的沉著。惠塔克也說，羅培茲今天無疑打得比他好，他無意不尊重對方。

「這是屬於他的時刻，我絕不想搶走光彩。但我實在受傷很深，真的覺得自己很不好意思。」

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