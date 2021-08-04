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東奧／黃筱雯拳擊奪銅幫教練圓夢 聽恩師一番話又落淚

特派記者蘇志畬／東京報導
東京奧運女子拳擊51公斤級4強賽，中華拳擊女將黃筱雯（藍方）敗給土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu），兩人賽後相擁致意。特派記者余承翰／東京攝影
東京奧運女子拳擊51公斤級4強賽，中華拳擊女將黃筱雯（藍方）敗給土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu），兩人賽後相擁致意。特派記者余承翰／東京攝影

第一回合對手較早進入狀況，中華隊拳擊好手黃筱雯最終以0：5落敗，在東京奧運女子51公斤級四強戰止步，收下銅牌，黃筱雯賽後原本平復的情緒，卻被啟蒙教練劉宗泰一番話逼哭。

黃筱雯４日面對大會第一種子、土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu），雖有身高優勢，但第1回合未積極進攻，反而讓對手掌握主動權，獲得5個裁判給予滿分10分，第2、3回合追分不及，總分就以0：5落敗。

教練劉宗泰分析，對手打法在預期中，但速度沒對方好，加上第1回合雙方互相觀察期，對手也較早進入狀況，第2回合雖然取得2個10分，但為時已晚，「筱雯的類型不該跟對方拚拳，但分數落後不得不這麼做。」

對於愛徒的表現，劉宗泰說：「很滿意，她已經盡了全力，我們從19號就來，一路降體重她非常辛苦，應該多給她鼓勵，希望她回去好好休息，重新再來。」

黃筱雯在旁聽到這段話，原本已經止住的淚水，又流了出來，黃筱雯表示，為了參加奧運而降級，加上訓練、受傷，過程不容易，能夠打到準決賽，自己已經覺得不可思議。

拿下這面獎牌，對黃筱雯固然有代表國家的重大意義，但另一個層面來說，她也幫教練完成夢想，黃筱雯偷爆料：「他晚上應該會偷哭。」

這次沒能為獎牌增添顏色，黃筱雯也有些遺憾，自己到了第2回合才打出優勢，「比較有想要揍她的感覺。」

這趟奧運之旅黃筱雯已經偷偷圈粉，為她綁起手上繃帶的大會人員，除了原有的國家、場次、簽名外，還加了兩個愛心，黃筱雯笑說：「可能偷表達愛意。」

東京奧運女子拳擊51公斤級4強賽，中華拳擊女將黃筱雯（藍方）敗給土耳其好手恰基羅...
東京奧運女子拳擊51公斤級4強賽，中華拳擊女將黃筱雯（藍方）敗給土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu），兩人賽後相擁致意。特派記者余承翰／東京攝影

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