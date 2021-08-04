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東奧／女400米跨欄 美摘金銀牌 冠軍名將破世界紀錄

東奧／潘政琮吃3天鰻魚飯 終擊敗老婆偶像麥克羅伊

記者劉肇育／綜合報導
潘政琮。（美聯社）
潘政琮。（美聯社）

台灣高球一哥潘政琮日前在東京奧運最後一輪賽事，靠著銅牌加洞賽擊敗世界名將北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）等人，為中華隊拿下史上首面奧運高球獎牌，而在今天線上記者會上他也搞笑分析，這次奪牌有幾大關鍵，包括連續三天吃了鰻魚飯，以及想要擊敗老婆林盈君的偶像麥克羅伊。 

潘政琮今年東奧表現倒吃甘蔗，在首輪打完一度並列57名，接下來三天連續打出66（－5）、66（－5）、63（－8）桿成績，最後在四輪打完後與另外6名選手一同並列第3名，進入銅牌加洞賽後他更是戲劇性擊敗其他6名好手，為我國搶下銅牌。

在今天的線上記者會上，這次擔任潘政琮桿弟的老婆林盈君就透露，儘管在前3輪打完距離前3名仍有很大距離，但潘政琮在第4輪早上前往球場前，默默的折好了準備穿上頒獎台的中華隊團服並收入包包中，讓她相當的感動，也對他最後一輪表現充滿信心。

潘政琮（右）與老婆林盈君（左）暢談奧運奪牌趣事。（記者劉肇育／攝影）
潘政琮（右）與老婆林盈君（左）暢談奧運奪牌趣事。（記者劉肇育／攝影）

而潘政琮也透露，其實在首輪表現不理想後，他為了轉換心情決定與老婆一起享用鰻魚飯大餐，沒想到接下來幾輪表現大躍進，也讓他為了保留手氣，連續吃了3天的鰻魚飯。

談到銅牌加洞賽力退各國名將，潘政琮也笑稱除了希望為台爭光外，另一個動力就是想擊敗也打入加洞賽的北愛爾蘭前球王麥克羅伊，「他是太太非常喜歡的球星，所以我一定要打贏他，贏得顏面。」

儘管不建議其他球友邀請老婆擔任自己的桿弟，但潘政琮仍感謝林盈君能夠與他在奧運場上並肩作戰、見證奪牌的一刻，「她是個安定的力量，非常了解我，會在我打不好或是心態急的時候告訴我慢下來，會讓我講出來每一桿的計畫，說出來再去執行，對於我每一桿都有很大幫助。她幫我揹過三次，三次戰績都非常出色，美巡賽桿弟都說她是最好桿弟，這面銅牌應該掛在她脖子上。」

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