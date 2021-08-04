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東奧／西班牙男籃不敵美國 加索兄弟宣布自國家隊退役

記者黃耿誼／綜合外電報導
加索兄弟不再為西班牙國家隊打球了。（Getty Images）
加索兄弟不再為西班牙國家隊打球了。（Getty Images）

西班牙男籃3日以81：95不敵美國，結束了本屆東京奧運的旅程。賽後，為西班牙征戰多年的加索兄弟也表示將一同從國家隊正式退休。兩兄弟過去曾一起拿過不少獎牌，其中包含2面奧運銀牌、1面世界杯金牌，在歐錦賽場上更是一同拿下2金1銀1銅。

「我想是時候該把位置讓給別人了」，小加索（Marc Gasol）說道：「我們非常幸運，不過是時候讓年輕世代接棒了，讓他們好好享受這一切，且增加自己的經驗。」小加索也有表示，雖然從國家隊退役了，不過他仍然是會回到NBA賽場上拚戰，繼續替湖人效力。

加索（Pau Gasol）也表示：「不論最終結果如何，這都是最後一次和這支偉大的球隊一起比賽，不過還是很可惜沒辦法贏下比賽。現在是時候遠離這些，並和家人聊一聊是否值得繼續在職業賽場打球，或者該去挑戰其他事物。我們一直都很幸運，但現在是時候讓年輕一輩出頭了，並累積自己的經驗。」

剛過41歲生日的加索之前就曾說過打算在奧運後退休的想法。如今西班牙遭到淘汰，他也將與弟弟一起從國家隊退役。至於加索是否會在下賽季回到巴塞隆納繼續奮戰，目前仍然是個未知數。

東京奧運 退休 美國

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