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東奧／戴「毛澤東徽章」領獎 中國奪金選手惹爭議

東奧／戴「毛澤東徽章」領獎 中國奪金選手惹爭議

編譯張君堯／即時報導
國際奧委會表示，正在調查兩名在頒獎典禮上佩戴印有中國前領導人毛澤東像的徽章的中國自行車手。一位發言人指出，國際奧委會已經聯繫中國奧委會「希望就此事進行報告」。(路透)
國際奧委會表示，正在調查兩名在頒獎典禮上佩戴印有中國前領導人毛澤東像的徽章的中國自行車手。一位發言人指出，國際奧委會已經聯繫中國奧委會「希望就此事進行報告」。(路透)

國際奧委會表示，正在調查兩名在東京奧運頒獎典禮上配戴印有中國前領導人毛澤東像的徽章的中國自行車手。一位發言人指出，國際奧委會已經聯繫中國奧委會「希望就此事進行報告」。

根據報導，中國的鍾天使、鮑珊菊組合2日在自行車女子團體競速賽中奪金，兩人在頒獎典禮上時，被捕捉到在其中國隊外套上別上一枚以中共已故最高領導人毛澤東為造型的徽章，隨即被輿論質疑是否違反《奧林匹克憲章》禁止政治宣傳的規定。

《奧林匹克憲章》第50條規定「在任何奧運場館、場館或其他區域，不得進行任何形式的示威或政治、宗教或種族宣傳」。國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）3日表示正了解該事件，至於中國奧委會則暫未就此作出公開回應。

中國的鍾天使、鮑珊菊組合2日在自行車女子團體競速賽中奪金，兩人在頒獎典禮上時，被...
中國的鍾天使、鮑珊菊組合2日在自行車女子團體競速賽中奪金，兩人在頒獎典禮上時，被捕捉到在其中國隊外套上別上一枚以中共已故最高領導人毛澤東為造型的徽章。(路透)

據悉，上個月奧運才剛剛放寬規則，允許運動員在比賽前後「表達自己的觀點」，為運動員在不面臨制裁的情況下單膝跪地強調種族主義鋪路，但在比賽或頒獎典禮上的手勢或宣揚仍然被禁止。

國際奧委會還在調查美國鉛球運動員桑德斯（Raven Saunders），她在領取銀牌時將雙臂交叉成X形，身為黑人和同性戀者得桑德斯表示她的手勢是「所有受壓迫者相遇的地方」。

中國 東京奧運 桑德斯

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