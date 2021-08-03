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東奧／拜爾絲克服心魔奪銅 感謝日本提供秘密場地

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東奧／拜爾絲克服心魔奪銅 感謝日本提供秘密場地

中央社／洛杉磯3日電
拜爾絲。（歐新社）
拜爾絲。（歐新社）

美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）歷經退賽風波，在平衡木上奪回單項銅牌。媒體揭露，日本一名大學教授協助提供一處隱密的場館，讓她在安全的情況下，一點一點找回基本動作。

24歲的美國體操天后拜爾絲帶著上屆奧運4金1銅戰績，是本屆東京奧運的頭號明星，但上周她在女子團體賽因心理問題退賽之後，陸續退出個人全能、跳馬、地板和高低槓等項目。

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拜爾絲3日搭上女子體操賽事末班車，重回比賽場，站上寬10公分的平衡木，在90秒內完成動作，屈體後空翻兩周落地之後，她展開笑顏，最終獲得14.000成績摘下銅牌，生涯第7面奧運獎牌。

「華爾街日報」以「讓拜爾絲訓練重返奧運的這個日本秘密場地」為標題，訪問日本順天堂大學的運動科學系教授青木和浩，報導過去一周內拜爾絲從心情谷底爬出來，重新登上平衡木並拿下銅牌的歷程。

報導描述，當拜爾絲需要一個隱密場地，重拾基本動作，美國隊打電話給一名日本當地的大學教授，這個教授提供了東京郊外的場地，讓拜爾絲暫時躲過眾人目光。

拜爾絲奪銅牌。（路透）
拜爾絲奪銅牌。（路透）

7月28日清晨，也就是拜爾絲退賽之後12小時，青木和浩接到一通電話，對方是一個美國人，懇切提出要求「情況有點複雜，這是為了拜爾絲」。

距離比賽場地1小時車程，順天堂大學場館位在東京寧靜的郊外，附近就有稻田。美國隊與青木聯繫之後，2個小時內拜爾絲就來到這裡，館方把所有門都關了起來，沒有人可以從外面一窺訓練情況。

過去一個星期，拜爾絲在這場地訓練4次，每次都有教練和醫療人員陪同，不只遠離媒體聚光燈，也仰賴場館的軟墊、海綿池，讓她可以安全地練習，找回那些幾天前她還滾瓜爛熟的動作。

在社群平台的限時動態裡，拜爾絲貼出一則她從高低槓上面摔下來的影片。如果不是藉助額外的軟墊而是在比賽場上，這一摔的後果將會非常嚴重。

粉絲擔心，她如何在安全的情況下保持訓練，拜爾絲在社群平台上回應：「在日本這邊有一個地方很貼心，為我開門，讓我有地方訓練。謝謝你們，你們知道我說的是誰。」

拜爾絲。（歐新社）
拜爾絲。（歐新社）

青木知道拜爾絲在巔峰狀態的能力，如今親眼見她一點一點重拾基本動作，坦言令人不捨。為日本拿下男子個人全能金牌、19歲的橋本大輝來自順天堂大學，在同一個場地訓練，更能體會身為金牌選手掉入低潮的差異。

喬本大輝說：「她看起來像是完全不一樣的另一個人。動作不那麼順暢，經常卡住。」

這週內，在順天堂大學的場館訓練之外，密集與醫療人員、運動心理師諮商，拜爾絲先後決定退出個人全能、跳馬、地板和高低槓。在平衡木開始前的24小時，最終決定參賽，但是沒有人知道她可以做到什麼樣的程度。

對於奪銅牌的結果，青木和浩說：「我很感動，她怎麼有辦法從那麼慘的狀況回來？她怎麼辦到的？」

拜爾絲 東京奧運 日本

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