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東奧／打敗拜爾絲的中國少女 管晨辰：我們身高差不多

中新社／東京3日電
管晨辰。（路透）
管晨辰。（路透）

東京奧運3日體操女子平衡木決賽，年僅16歲的中國隊管晨辰憑藉超高難度，打敗美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）最終獲得金牌。對於首次參加奧運的管晨辰而言，這是很難打好的一仗。

在比賽中，從管晨辰的動作與表情裡，很難找到一絲拘謹與緊張的痕跡。只有當完賽後，隊友唐茜靖把她抱起，對她說「有了」的那一刻，管晨辰才真的有了想哭的衝動。

「因為我是第一次參賽，沒有人認識我，所以壓力要小一些。過程很重要，我只要放開做，把平時訓練的水平發揮出來就可以了。」如管晨辰所說，比賽中的她真正做到了心無旁騖，專注自己的動作，不去想結果。

在管晨辰眼中，奧運仿佛只是一場普通的比賽，那面人人渴望的金牌，是對她獲得第一名的一點點獎勵。

管晨辰（中）摘金，唐茜靖（左）拿銀，拜爾絲（右）拿銅。（新華社）
管晨辰（中）摘金，唐茜靖（左）拿銀，拜爾絲（右）拿銅。（新華社）

「我覺得最大的對手是自己。只要把自己做好了，就沒有遺憾。」在以第一名的成績結束平衡木資格賽時，完成奧運首秀的管晨辰曾坦言，沒有現場觀眾的情況下，奧運和她之前參加過的比賽並沒有多少區別。也許正是這種平和的心態，令她可以在16歲的年紀夢想成真。

對於管晨辰而言，這場決賽的另一特別之處在於，她終於有機會和美國名將拜爾絲同場競技。「以前坐在電視機前看比賽，就覺得她好厲害！」

賽前，管晨辰有個小願望，就是比比她和拜爾絲誰身高更高。賽後她偷偷透露，答案是「好像差不多」。

管晨辰跟拜爾絲擁抱。（歐新社）
管晨辰跟拜爾絲擁抱。（歐新社）

對於如何獎勵自己，管晨辰也有答案。生活中，她喜歡各式各樣的杯子。無論保溫杯、吸管杯抑或其他，只要是帶蓋的漂亮杯子，都是她的心頭好。不過，粉色除外。

有人問：「16歲的年紀和保溫杯搭配嗎？」她立刻回答：「挺配的呀！」

在賽場上展現出的沉著與堅定，反而容易令周圍人忘卻，管晨辰，其實還只是一個小姑娘。奧運冠軍到底意味著什麼？對於這個問題，管晨辰想了一會兒，回答：「這會激勵我，今後訓練中再加油！」

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