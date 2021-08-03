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高低槓只拿銅牌 李蘇妮：都是推特導致分心害的

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高低槓只拿銅牌 李蘇妮：都是推特導致分心害的

記者顏伶如／綜合報導
李蘇妮在原本最拿手的女子高低槓項目只拿到銅牌，她表示是推特導致分心害的。(美聯社)
李蘇妮在原本最拿手的女子高低槓項目只拿到銅牌，她表示是推特導致分心害的。(美聯社)

來自明尼蘇達州的18歲苗族裔選手李蘇妮(Sunisa Lee，音譯)，上周在東京奧運競技體操女子全能決賽勇奪金牌之後，後來在原本最拿手的女子高低槓項目卻只拿到銅牌。李蘇妮接受「時人」(People)雜誌訪問時說，高低槓比賽表現不理想，都是推特(Twitter)導致分心害的，接下來可能會刪除帳號，而抖音(TikTok)則是她不願意放棄的社群媒體運用程式。

李蘇妮受訪時說，向來覺得高低槓是自己的強項，但在場上卻出現一些失誤，如此教訓讓她決定「要暫時退出社群媒體」。

她在訪問中說，「我給自己很多壓力」，拿到金牌之後「變得分心，有點失去焦點」，導致在最拿手的高低槓項目裡，竟然出錯。

李蘇妮說，因為高低槓是最有把握的項目，獎牌意義其實比全能賽更加重大，結果卻嚴重出錯，「感覺非常難過」。

她說，可能會刪除推特帳號，「Instagram相較起來則沒有那麼糟糕，因為我看不到網友們在說什麼，推特很容易看到所有留言」。她說，為了不要受到網友留言影響，可能選擇直接把推特刪除。

自從在奧運摘金之後，李蘇妮在社群網站人氣爆增。美聯社報導，李蘇妮獲得奧運金牌之後，Instagram追蹤粉絲突然增加近百萬。

李蘇妮在抖音擁有追蹤粉絲逾百萬。自從獲得金牌之後，李蘇妮平均每天發布兩則社群網站訊息。

她接受訪問時說，雖然可能刪除推特，抖音卻會保留。她說：「抖音是我宣洩出口，它真的超有趣。」

在3日的平衡木決賽中，李蘇妮得分排名第五。

社群網站 推特 東京奧運

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